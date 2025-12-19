株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch用アクセサリーの新製品として、『CYBER・ゲーミングコントローラー6B 無線タイプ（Switch2用）』を12月20日（土）、『CYBER・ゲーミングコントローラー6B 有線タイプ（Switch2用）』を12月24日（水）に発売いたします。

■製品ページ：（無線タイプ）https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036507/（有線タイプ）https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036477/

天面6ボタンタイプのSwitch2用コントローラー

天面に6ボタンを配置した、無線タイプ／有線タイプのSwitch2用コントローラーです。快適な操作感にこだわった本格仕様で、左右のスティックには入力精度が高く誤作動を抑える「ホールエフェクトセンサー」を搭載。左スティックにはコマンド入力が行いやすい「八角ガイド」、さらに使用頻度の高いボタンには、耐久性に優れ軽い力で反応する「小型マイクロスイッチ」を採用しています。また、SwitchやPCでも使用でき、Switch2／Switch接続時にはジャイロ＆加速度センサーによるモーション操作にも対応しています。

ボタンロック機能で誤入力を防止！

特定のボタンを無効化できる「ボタンロック機能」を搭載しており、誤入力を防止します。ロックするボタンは個別に設定でき、コントローラー下部のスイッチで簡単にロックのON／OFFを切り替えることができます。

ボタン割り当て機能・拡張ボタン搭載で自由度の高いカスタマイズが可能！

ボタンの割り当てを変更できる機能に加え、背面に2つの拡張ボタンを搭載しています。Lスティックボタンを割り当ててFPSで走りやすくするなど、用途に合わせて自由にカスタマイズできます。

連射＆連射ホールド機能で格闘ゲーム以外でも有効活用！

通常の連射機能に加え、ボタンから指を離しても連射状態を維持できる「連射ホールド」機能を搭載。格闘ゲームだけでなく、シューティングやRPGの周回プレイなど、さまざまなジャンルで便利に活用できます。

『CYBER・ゲーミングコントローラー6B 無線タイプ（Switch2用）』／『CYBER・ゲーミングコントローラー6B 有線タイプ（Switch2用）』製品概要

■ カラー：ブラック／ブルー／レッド■ 対応機種：Nintendo Switch 2、Switch、PC（Windows 11）、レトロフリーク■ セット内容：（無線タイプ）コントローラー×1、USBケーブル(USB A to Type-C、約1m)×1 （有線タイプ）コントローラー×1（ケーブル長：約2m）■サイズ：約155mm×110mm×55mm■価格：オープンプライス（（無線タイプ）参考価格 5,500円《税込》 5,000円〈本体〉、（有線タイプ）参考価格 4,000円《税込》 3,636円〈本体〉）■発売日：（無線タイプ）2025年12月20日（土） （有線タイプ）2025年12月24日（水） ■製品ページ：（無線タイプ）https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036507/ （有線タイプ）https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036477/■ 注意事項※一部のタイトルでは正常に使用できない場合があります。※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。※振動、NFC、モーションIRカメラ、おしらせランプなどの機能には対応していません。※ジャイロ＆加速度センサーは、Switch2／Switch接続時のみ対応しています。※Switch2／Switch／Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で接続する際や、Switch Liteに接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更となる場合がございます。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

