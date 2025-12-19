インテリア関連カーテン製造メーカーである株式会社カズマ(所在地：福井県福井市、代表：数馬亜季子)は、自然素材100％のカーテンと布雑貨を取り扱う「KURASIKU(クラシク)」より、黒大麻素材のテキスタイル「ブラックソイルヘンプ」を、12月19日にリリースします。





空間をエイジングするような雰囲気に

黒大麻の深い色合い





■リリース概要

【ブランド名】KURASIKU(クラシク)

URL： https://kurasiku.jp/





【商品名】ブラックソイルヘンプ(黒大麻)

URL： https://x.gd/oFrTa





世界有数の産業用ヘンプの産地・中国黒竜江省の肥沃な黒土「ブラックソイル」で育った希少な黒大麻。極寒と湿潤を繰り返す現地の特殊な環境が、有機物とミネラルを豊富に含む黒い土壌を育み、その養分を吸収した大麻が黒大麻。さらに晒しや染色を施さず、黒大麻本来の生成りの色を生かした糸は、現在ほとんど流通していない極めて貴重な素材です。





目隠しとしての使用例.廃棄生地をなくす観点からタッセルはありません

光や景色と一体化した黒大麻カーテン





■開発背景

稀少な自然素材の糸を探す中で、麻織物を専門に扱う滋賀麻工業株式会社さんに提案いただき、中国黒竜江省産のデッドストックとなっていた希少な黒大麻の生成り糸に巡り合いました。晒しや染色を施さない黒大麻の生成りは品質の安定が難しく、中国の紡績工場で生産が中止され、現存するのは最後の約3000mのみ。KURASIKUが掲げる「自然素材が持つ本来の美しさを作為なく生かす」ものづくりの思想と強く共鳴し、この生成り糸を譲り受け、数量限定のプロダクトとして開発を決断しました。





タッセルはなくあこや貝ボタンでアレンジができる

革紐(ブラック)を繋げたイメージ





■商品の特徴

1. 世界有数の腐植層の黒土で育った黒大麻の希少性。

本製品に使用している黒大麻は、世界有数の腐植層を誇る中国・黒竜江省の黒土「ブラックソイル」で育った希少な素材です。有機物とミネラルを豊富に含むこの黒土は、厳しい寒暖差と相まって、深みのある色合いと力強さを備えた繊維を育む、極めて限られた存在です。





中国黒竜江省の黒土「ブラックソイル」





2. 黒大麻そのままの色“生成り”は生産中止に。二度と出会えない。

晒しや染色を施さず、黒大麻本来の色を生かした「生成り」の糸は、品質の安定が難しいことから現地の紡績工場で生産が中止。現在残されているのはデッドストックとなった3000mのみ。本製品は、その最後の素材を使用した数量限定のプロダクトであり、売り切れ次第、二度と同じものをつくることはできません。





(左)黒大麻生成り (右)黒大麻を晒したもの





3. 実用性と機能性を備えた普遍の美しさ

大麻は、綿が広く用いられる以前から、縄文時代より稲作と並び人々の暮らしを支えてきた農作物です。先人たちは日常のために大麻布を織り、庶民の多くが自ら育てた大麻の衣を身にまとっていました。生業のかたわら生まれたその手仕事は、使われてこそ美しさを増し、質素でたくましい暮らしの記憶を今に伝えています。





黒大麻の繊維と本商品





4. 持続可能な資源として注目される麻の真骨頂“大麻”。

大麻は、種まきから約100日で収穫でき、水や肥料、除草剤をほとんど必要としない環境負荷の少ない植物です。力強く根を張り巡らせることで土壌を豊かにし、輪作にも適した循環型の農作物として知られています。さらに繊維から種まで余すことなく活用できることから、枯渇しないバイオマス資源として世界的に再評価が進行中。未来につながるテキスタイルなのです。





5. 一日にわずかしか織れない、職人の技と覚悟が宿る布

黒大麻布を手がけるのは、滋賀県湖東地域で長年麻織物を継承してきた藤居織物さん。『ブラックソイルヘンプ』は、たて糸のリネンが切れやすく、織機が何度も止まるほど難易度の高い素材で、一日に織れる量も限られています。それでも「地場の麻を途絶えさせたくない」という強い想いのもと、職人たちは挑み続けています。本製品は、そうした技と覚悟、そして未来の職人文化をつなぐための一歩でもあります。





滋賀県湖東地域で古くから麻を織っている藤居織物さん(中央と右から2番目)と滋賀麻工業さん(左から2番目)





6. 廃棄生地ゼロにこだわったデザインと製造スキーム

廃棄生地ゼロを目指しKURASIKUのカーテンにはプラスチックフックがなく、生地上部に空いた8つのホールに布紐を通して掛けるスタイル(特許取得済)です。使用生地を最小限に抑えるためにヒダやタッセルもなく廃棄生地が出ない製造方法で生産されています。（弊社のオーダーカーテンの製造ラインでは毎日450kg、年間162トンもの生地が廃棄されています。そのためKURASIKUはオーダーではなく既製サイズに限定して生産しています）









■商品概要

商品名 ：KURASIKU(クラシク)の生地名「ブラックソイルヘンプ」

発売日 ：2025年12月19日(金)

サイズ ：オーダーではなく既製サイズでの展開

巾150cm×丈120cm・140cm・160cm・180cm・

200cm・220cm・240cm 7サイズ

(※つなげるパーツの結び方を調整することで丈調整する

商品のため、あらゆるサイズの窓に対応可能な商品です)

付属品(パーツ) ：共紐8本(本体と同じ生地を紐状にしたもの)

オプションパーツ：革紐(キャメル)8本／革紐(ブラック)8本／針葉樹紐8本分／

S字フック8個／リング8個

価格 ：17,800円(税込)～ (本体生地＋付属品)

素材 ：植物繊維(ヘンプ)50％／麻(リネン)50％

たて：リネン(亜麻)※フランス産

よこ：ヘンプ(大麻)生成 ※中国産

販売場所 ：Makuakeより( https://x.gd/oFrTa )









■会社概要

商号 ： 株式会社カズマ

代表者 ： 代表取締役社長 数馬亜季子

所在地 ： 〒910-0123 福井市八重巻町105

設立 ： 昭和39年10月

事業内容： ライフスタイルイノベーション＆インテリアファブリック製品の

企画・開発・製造・販売

資本金 ： 6300万円

URL ： https://e-kazuma.jp//









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社カズマ KURASIKU事業部

TEL ： 0776-56-7711

お問合せフォーム： info@kurasiku.jp