車のフロントウィンドウに車速や警告、ナビゲーションなどを表示するヘッドアップディスプレイ(以下「HUD」)を開発・製造する日本精機株式会社(本社：新潟県長岡市、社長：永野 恵一)は、千葉県・幕張メッセ(日本コンベンションセンター)で2026年1月9日(金)～1月11日(日)に開催される日本最大級のカスタムカーショー「東京オートサロン2026」(主催：東京オートサロン事務局)に、昨年に続き「NS Defi & moado」として出展します。





東京オートサロン2026出展





■展示概要

LumieHUDは、純正HUDが搭載されていない小型車や軽自動車でも、後から置くだけで手軽にHUDを体感できる製品です。

会期中は、公式オンラインショップ限定色を含む全ラインナップ展示に加え、今春発売予定の新色を初公開します。さらに、LumieHUDを装着したデモカーを展示し、実際に運転席に座って体感いただけます。会場限定のお得な特典もございますので、ぜひブースへお立ち寄りください。

「LumieHUD」詳細： https://lumiehud.moado.jp/









■「東京オートサロン2026」概要

開催日時： 2026年1月9日(金)～1月11日(日)

9：00～19：00(最終日のみ18：00終了)

会場 ： 幕張メッセ国際展示場ホール(日本コンベンションセンター)

ブース ： 北ホール/ホール10/ブースNo.1001

詳細URL ： https://www.tokyoautosalon.jp/2026/









■会社概要

社名 ： 日本精機株式会社

所在地 ： 新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34

設立 ： 1946年(昭和21年)12月24日

事業内容 ： 四輪車用・二輪車用・汎用計器類/OA・情報機器操作パネル/

空調・住設機器コントローラー/

高密度実装基板EMS等の製造、販売、他

ブランドURL： https://www.moado.jp

会社HP ： https://www.nippon-seiki.co.jp/









【製品に関するお客様お問い合わせ先】

moado公式LINEよりお問い合わせいただけます。

https://lin.ee/eXEwgTw





moado公式LINEお友だち登録用QR