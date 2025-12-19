後付けヘッドアップディスプレイ「LumieHUD(ルミエハッド)」「東京オートサロン2026」(1/9～1/11開催)に出展～新色を初公開予定～
車のフロントウィンドウに車速や警告、ナビゲーションなどを表示するヘッドアップディスプレイ(以下「HUD」)を開発・製造する日本精機株式会社(本社：新潟県長岡市、社長：永野 恵一)は、千葉県・幕張メッセ(日本コンベンションセンター)で2026年1月9日(金)～1月11日(日)に開催される日本最大級のカスタムカーショー「東京オートサロン2026」(主催：東京オートサロン事務局)に、昨年に続き「NS Defi & moado」として出展します。
東京オートサロン2026出展
■展示概要
LumieHUDは、純正HUDが搭載されていない小型車や軽自動車でも、後から置くだけで手軽にHUDを体感できる製品です。
会期中は、公式オンラインショップ限定色を含む全ラインナップ展示に加え、今春発売予定の新色を初公開します。さらに、LumieHUDを装着したデモカーを展示し、実際に運転席に座って体感いただけます。会場限定のお得な特典もございますので、ぜひブースへお立ち寄りください。
「LumieHUD」詳細： https://lumiehud.moado.jp/
■「東京オートサロン2026」概要
開催日時： 2026年1月9日(金)～1月11日(日)
9：00～19：00(最終日のみ18：00終了)
会場 ： 幕張メッセ国際展示場ホール(日本コンベンションセンター)
ブース ： 北ホール/ホール10/ブースNo.1001
詳細URL ： https://www.tokyoautosalon.jp/2026/
■会社概要
社名 ： 日本精機株式会社
所在地 ： 新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34
設立 ： 1946年(昭和21年)12月24日
事業内容 ： 四輪車用・二輪車用・汎用計器類/OA・情報機器操作パネル/
空調・住設機器コントローラー/
高密度実装基板EMS等の製造、販売、他
ブランドURL： https://www.moado.jp
会社HP ： https://www.nippon-seiki.co.jp/
【製品に関するお客様お問い合わせ先】
moado公式LINEよりお問い合わせいただけます。
https://lin.ee/eXEwgTw
moado公式LINEお友だち登録用QR