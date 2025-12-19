中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区 代表取締役社長：佐久間 功)は、「ゴルフドゥ！新春初売り」を2026年1月2日(金)～12日(月・祝)に、関東1都5県、兵庫県、九州4県にある「ゴルフドゥ！」24店舗において開催いたします。

午(うま)年の2026年は、ゴルフがもっと上手（うま）くなる、きっと上手（うま）くいくを合言葉にゴルファーの皆さまを年初から応援するとともに、馬（うま）が合うゴルフクラブとの出会いをお手伝いいたします。





ゴルフドゥ！新春初売り





■ゴルフドゥ！新春初売り 概要

期間：2026年1月2日(金)～12日(月・祝)

内容：

1.初売り限定特価品

・店内の指定中古クラブが通常価格より最大30％OFF

・初売り限定特価用品を大放出

2.初売りお年玉特典

・買取査定10％UP

・買取査定が付かない場合、お引取り1点につき50ポイント進呈(点数制限なし)

3.初売り限定ゴルフドゥ！オリジナル小物ケース(カラビナ付)プレゼント

・1月2日(金)～4日(日)において、店内商品をお買上げ又は買取成立で、各日先着30名様にプレゼント





ゴルフドゥ！オリジナル小物ケース





ゴルフドゥ！オリジナル小物ケース（内側）





※グリーンフォークとティーは付いていません。





＜注意事項＞

(1) 割引き品は他の割引特典・サービスの適用外です。

(2) 買取査定UPは他の買取特典・サービスとの併用はできません。

(3) Sランク、単品アイアンは買取査定UPの対象外です。

(4) お引取りしたゴルフクラブは、メンテナンス後に販売させていただく場合がございます。

(5) 「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は本企画の対象外です。









■実施店

(茨城県) 水戸店

(栃木県) 宇都宮鶴田店(N)

(埼玉県) 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店(N)、川越店(N)、

草加店、深谷店

(千葉県) グローボ蘇我店(N)、柏店、成田美郷台店

(東京都) 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、

昭島武蔵野店(N)

(神奈川県)厚木店

(兵庫県) イオンタウン加古川店

(福岡県) 福岡有田店、春日店

(佐賀県) 佐賀北店

(熊本県) 熊本南店、菊陽バイパス店

(大分県) 東大分店

※無印は「ゴルフドゥ！」、(N)は「ゴルフドゥ！NEXT」です。









■ゴルフドゥ！

全国に69店舗(2025年11月30日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。









■当社概要

商号 ： 株式会社ゴルフ・ドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 佐久間 功

所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1

設立 ： 2000年4月

事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店および

同フランチャイズチェーンの本部運営、無人インドアゴルフ

練習場「DODO GOLF」の運営

資本金 ： 5億1,583万円

URL ： https://www.golfdo.co.jp/