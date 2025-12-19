HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARYのウエハースがバンダイより2026年4月発売決定！2025年12月19日より受注開始！
株式会社バンダイ キャンディ事業部は、ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した「HiGH&LOW」シリーズのウエハースを2026年4月より全国量販店の菓子売場等で発売します。
4月の発売に先んじて、12月19日よりバンダイ公式ショッピングサイトプレミアムバンダイ、および各ネット販売ストア他での予約販売を開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
「プレミアムバンダイ」商品ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000241893/?rt=pr
HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース
■商品特徴
10周年を迎えた「HiGH&LOW」シリーズのカード付きウエハース。
カードは両面フルデザインのメタリックプラカードで全43種のラインナップ。
■商品概要
・商品名 ：HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース
・価格 ：200円(税込220円)
・対象年齢 ：15才以上
・菓子内容 ：バニラクリーム味ウエハース1枚
・付属物 ：メタリックプラカード(全43種)
・販売先 ：全国量販店の菓子売場等
・発売日 ：2026年4月発売予定(2025年12月19日より受注開始)
・発売元 ：株式会社バンダイ
※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合があります。
※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。
詳しい情報は公式HPやSNS等で続報をお待ちください。
キャンディオフィシャルサイト https://www.bandai.co.jp/candy/
バンダイのHiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY商品特設ページ
https://www.bandai.co.jp/special/artist_goods/highandlow.php
■「HiGH&LOW」とは
連続ドラマ4本、映画7本、累計興行収入89億円！累計動員621万人を突破！
音楽・コミック・LIVE・テーマパーク・フラッシュアニメ・ソーシャルゲーム、
あらゆるメディアを融合させた世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト！
・公式サイト
https://high-low.jp/
・公式SNSアカウント
Instagram https://www.instagram.com/high_low_official/
X https://x.com/HiGH_LOW_PR
TikTok https://www.tiktok.com/@high_low_official
YouTube http://www.youtube.com/@highlow6884
LINE https://line.me/R/ti/p/@high_low
・History of HiGH&LOW
＜2015年＞
ドラマ「HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.」シーズン1放送
＜2016年＞
ドラマ「HiGH&LOW」シーズン2放送
映画『HiGH&LOW THE MOVIE』ロードショー
ライブ「HiGH&LOW THE LIVE」開催
映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』ロードショー
＜2017年＞
映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』ロードショー
「HiGH&LOW THE MIGHTY WARRIORS」発売
映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』ロードショー
＜2018年＞
「HiGH&LOW HISTORY OF KOHAKU」YouTube公開
映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』ロードショー
＜2019年＞
ドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」放送
映画『HiGH&LOW THE WORST」ロードショー
＜2020年＞
ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」放送
＜2022年＞
宝塚歌劇宙組公演『HiGH&LOW -THE PREQUEL-』上演
映画『HiGH&LOW THE WORST X』ロードショー
＜2024年＞
舞台『HiGH&LOW THE 戦国』上演
※プレスリリースの内容は2025年12月19日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
※プレスリリースに掲載の商品・画像は、開発中のため仕様などが変更になる可能性があります。
※発売月は変更になる場合があります。
(C)HI-AX／(C)HI-AX (C)高橋ヒロシ(秋田書店)