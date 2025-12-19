株式会社バンダイ キャンディ事業部は、ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した「HiGH&LOW」シリーズのウエハースを2026年4月より全国量販店の菓子売場等で発売します。

4月の発売に先んじて、12月19日よりバンダイ公式ショッピングサイトプレミアムバンダイ、および各ネット販売ストア他での予約販売を開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)


「プレミアムバンダイ」商品ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000241893/?rt=pr


HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース


■商品特徴

10周年を迎えた「HiGH&LOW」シリーズのカード付きウエハース。

カードは両面フルデザインのメタリックプラカードで全43種のラインナップ。



■商品概要

・商品名　　：HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース

・価格　　　：200円(税込220円)

・対象年齢　：15才以上

・菓子内容　：バニラクリーム味ウエハース1枚

・付属物　　：メタリックプラカード(全43種)

・販売先　　：全国量販店の菓子売場等

・発売日　　：2026年4月発売予定(2025年12月19日より受注開始)

・発売元　　：株式会社バンダイ


※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。


詳しい情報は公式HPやSNS等で続報をお待ちください。

キャンディオフィシャルサイト https://www.bandai.co.jp/candy/

バンダイのHiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY商品特設ページ

https://www.bandai.co.jp/special/artist_goods/highandlow.php



■「HiGH&LOW」とは

連続ドラマ4本、映画7本、累計興行収入89億円！累計動員621万人を突破！

音楽・コミック・LIVE・テーマパーク・フラッシュアニメ・ソーシャルゲーム、

あらゆるメディアを融合させた世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト！


・公式サイト

https://high-low.jp/


・公式SNSアカウント

Instagram https://www.instagram.com/high_low_official/

X https://x.com/HiGH_LOW_PR

TikTok https://www.tiktok.com/@high_low_official

YouTube http://www.youtube.com/@highlow6884

LINE https://line.me/R/ti/p/@high_low


・History of HiGH&LOW

＜2015年＞

ドラマ「HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.」シーズン1放送

＜2016年＞

ドラマ「HiGH&LOW」シーズン2放送

映画『HiGH&LOW THE MOVIE』ロードショー

ライブ「HiGH&LOW THE LIVE」開催

映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』ロードショー

＜2017年＞

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』ロードショー

「HiGH&LOW THE MIGHTY WARRIORS」発売

映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』ロードショー

＜2018年＞

「HiGH&LOW HISTORY OF KOHAKU」YouTube公開

映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』ロードショー

＜2019年＞

ドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」放送

映画『HiGH&LOW THE WORST」ロードショー

＜2020年＞

ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」放送

＜2022年＞

宝塚歌劇宙組公演『HiGH&LOW　-THE PREQUEL-』上演

映画『HiGH&LOW THE WORST X』ロードショー

＜2024年＞

舞台『HiGH&LOW THE 戦国』上演



※プレスリリースの内容は2025年12月19日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

※プレスリリースに掲載の商品・画像は、開発中のため仕様などが変更になる可能性があります。

※発売月は変更になる場合があります。


(C)HI-AX／(C)HI-AX (C)高橋ヒロシ(秋田書店)