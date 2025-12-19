株式会社ホンダカーズ埼玉中(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：石井 敦、以下「ホンダカーズ埼玉中」)は、このたび「Honda Cars 埼玉中 春日部中央店」を移転・リニューアルし、2025年12月11日(木)に新店舗をグランドオープンしたことをお知らせします。





ショールーム内観





これまで仮設店舗で運営していたショールームから一転し、広々とした快適なショールームへと生まれ変わりました。サービス工場も完全屋内化し、作業効率の向上とともに、より高品質で安定したサービス提供を目指します。「Honda Cars 埼玉中 春日部中央店」は今後も、お客様にご満足いただける店舗づくりとサービス向上に取り組んでまいります。









■新店舗のポイント

・落ち着ける空間デザインのショールーム

木目調を基調とした落ち着きのある空間デザインにより、明るく温かみのある雰囲気を演出しています。商談やお待ち時間もゆったりとお過ごしいただけるよう、居心地のよいショールームとなっております。お一人でも、ご家族でも、気軽に立ち寄っていただける店舗を目指しています。





・店内中央に「キッズスペース」を設置

店内中央にキッズスペースを配置し、ソファー席を併設することで、お子さまの様子を見守りながら安心してご商談いただけるレイアウトとしました。親御さまが視線を向けやすい位置にあるため、お子さま連れでも落ち着いてご相談いただけます。





・完全屋内のサービス工場で、作業効率と品質向上を目指します

サービス工場を完全屋内化し、天候に左右されにくい環境を整えました。作業効率の向上により、点検・整備の品質を安定させ、よりスムーズなサービス提供につなげてまいります。今後も「安心して任せられる整備」を目指し、サービス体制の充実を図ります。





・アクセス性の高い立地で、来店しやすい店舗

国道4号沿いに位置し、お車でのアクセス性に優れた立地です。日常の点検・整備からお車のご相談まで、より便利にご利用いただける店舗を目指します。





キッズスペースとソファー席





「Honda Cars 埼玉中 春日部中央店」では、これからも地域の皆さまのカーライフに寄り添い、販売から整備まで安心してお任せいただける店舗を目指してまいります。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。









■新店舗概要

・店舗名 ： Honda Cars 埼玉中 春日部中央店

・所在地 ： 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町4丁目1-26

・電話番号： 048-738-1781

・営業時間： 9:30～19:00 ※サービス受付は18:00まで

・定休日 ： 毎週火曜日・水曜日









■ホンダカーズ埼玉中について

ホンダカーズ埼玉中は、自動車ディーラー事業、モビリティ利活用事業(カーシェアリングやレンタカー)、モビリティベンチャー事業(AI活用)、モビリティ周辺事業(自動車買取)、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業を展開するMOBILIXグループの中核企業です。1978年の創立以来、ホンダ正規ディーラーとして新車・中古車販売や整備、太陽光発電設備販売など、幅広いサービスを通じてお客様の豊かなカーライフをサポートしています。





・会社名 ： 株式会社ホンダカーズ埼玉中

・所在地 ： 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5 ソニックシティビル31F

・設立 ： 1978年11月

・事業内容： 新車販売、中古車販売、自動車整備、自動車部品用品販売、

損害保険代理業、太陽光発電設備販売

・URL ： https://hondacars-saitamanaka.co.jp/