株式会社HARVIA JAPAN（本社：東京都港区、CEO：笠間聖司、以下ハルビアジャパン）は、瀬尾建設工業株式会社（虻田郡俱知安町、以下瀬尾建設工業）の建売住宅に、同社の家庭用サウナルームSÖPÖ（ソポ）が採用されたことをお知らせします。12月20日（土）、21日（日）にはOPEN HOUSEも実施されます。

家庭用サウナルームSÖPÖ（ソポ）が採用されたのは、ロフト・サウナルーム・デッキ付きの平屋建て住宅。省スペースでも本格的なフィンランドサウナを楽しめる、1人用サイズの「ソポ0909」が搭載されています。家族の健康を増進しコミュニケーションの場となるサウナは、住宅の新たな付加価値として注目されています。 瀬尾建設工業では20日（土）、21日（日）にはOPEN HOUSEを実施。期間中は実際にサウナルームに入ってサイズ感などをお確かめいただけます。 また、瀬尾建設工業は、ハルビアジャパンが日本国内で展開する正規販売代理店「ハルビアサウナディーラー」のひとつで、ハルビアサウナショールーム ニセコを運営しています。「サウナのある暮らし」のご相談に、是非お出かけください。

OPEN HOUSEについて

所在地：北海道虻田郡真狩村字社23番64 「社の森ふれあいタウン」区画⑤お問合せ：0136-22-1597（瀬尾建設工業株式会社）OPEN HOUSE：20日（土）、21日（日）10:00～16:00※予約不要

SÖPÖ（ソポ）0909について

ハルビアの1人用サウナルーム「SÖPÖ（ソポ）」シリーズは、日本の住宅サイズにフィットするよう、ハルビアジャパン企画で製造された家庭用サウナルームです。法令に則り、サウナヒーターだけでなく、サウナルームとして＜PS＞Eに適合しており、安心して導入いただけます。

商品名：ソポ0909PF型式：SOP0909PFサイズ：W964×D965×H2,060mm定員：1名希望小売価格（税込）：1,372,800円 https://harvia.jp/products/sop0909g/

瀬尾建設工業について

【会社概要】社名：瀬尾建設工業株式会社本社所在地：〒044-0003 北海道虻田郡倶知安町北3条東2丁目7番地代表取締役社長：瀬尾 孝志事業内容：総合建設業設立：1937年4月【ハルビアサウナショールーム ニセコ】所在地：〒044-0003 北海道虻田郡倶知安町北3条東2丁目7番地TEL：0136-22-1597URL：定休日：土・日・祝日

ハルビアについて

高い安全性と安心のサポートネットワークを持つ、サウナ＆スパの世界No.1ブランド

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。HARVIA JAPANは日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種について電気安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、Eマークを表示。安全性が証明された製品のみを販売しています。また、ショールームの運営と販売・施工・メンテナンスを行うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、見て触って体感し納得して購入でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。 ハルビアはご家庭でも事業でも安心してご使用いただける、サウナ＆スパの世界No.1ブランドです。

株式会社HARVIA JAPANについて

【会社概要】社名：株式会社HARVIA JAPAN本社所在地：〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F代表取締役社長：笠間 聖司事業内容： ハルビア サウナ＆スパ製品の輸入及び販売事業設立： 2023年8月HP：https://harvia.jp

このたび、東京都港区赤坂地区において発生したサウナ施設の火災により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご家族・関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。