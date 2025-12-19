ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤Ë¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¤¬ÃÂÀ¸¡ª¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥à¤òOPEN
¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ï¥ë¥Ó¥¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¡×¤¬¡¢ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤ËÃÂÀ¸¡£±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¸Â²ñ¼Ò¥µ¥ó¹©¶È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥·¥çー¥ëー¥à ºë¶Ì²Ã¿Ü
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥àºë¶Ì²Ã¿Ü¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤ä¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¾åÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Î¿·ÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»þ¤ä¡¢Å¹ÊÞ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¥µ¥¦¥ÊÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¡¡9¡§00～18¡§00¡ÊÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü¡Ë±¿±ÄÍ¸Â²ñ¼Ò¥µ¥ó¹©¶È½êºßÃÏ¡¡ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»ÔÂç±Û2110ÅÅÏÃ¡¡0480-68-6654HP¡¡https://sunresort.jp/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡sunkogyou@aqua.plala.or.jp¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö±©À¸¡×¥¤¥ó¥¿ー¤è¤ê¼Ö¤Ç10Ê¬Íè¾ìÍ½Ìó¡¡ÅÅÏÃ¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏHP¤è¤ê
Å¸¼¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤ä¡¢È¾±ß·Á¤ÎÁë¤«¤éÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿··¿¥Ð¥ì¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£¼ÂºÝ¤Ë¥í¥¦¥ê¥åÂÎ¸³¤Ç¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌþ¤·¤ÎÇ®¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¤³¤½Æ´¤ì¤Î¼«Âð¥µ¥¦¥Ê¤ò¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º¤Î²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¾¦ÉÊÌ¾¡§¥½¥Ý0909PF·¿¼°¡§SOP0909PF¥µ¥¤¥º¡§W964¡ßD965¡ßH2,060mmÄê°÷¡§1Ì¾
¥Òー¥¿ーÁ´ÂÎ¤«¤é¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥í¥¦¥ê¥å¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È9·¿¼°¡§SP90E¥µ¥¤¥º¡§W385¡ßD334¡ßH750mm½ÐÎÏ¡§9kW
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¥í¥¦¥ê¥å¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É125·¿¼°¡§PO12E¥µ¥¤¥º¡§W530¡ßD530¡ßH740mm½ÐÎÏ¡§11.6kW¡ÊÌÜ°Â¡Ë
Í¸Â²ñ¼Ò¥µ¥ó¹©¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾Í¸Â²ñ¼Ò¥µ¥ó¹©¶ÈËÜ¼Ò½êºßÃÏºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»ÔÂç±Û2105¥·¥çー¥ëー¥à¡§ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»ÔÂç±Û2110ÂåÉ½¼èÄùÌò¹Ó°æ ¹ÍÂÀ»ö¶ÈÆâÍÆ¥Õ¥§¥ó¥¹¹©»ö / ³°¹½¹©»ö / ËÉ¸îºô / Àß·×»Ü¹©Á´ÈÌ / ËÉµå¥Í¥Ã¥È / ËÉÄ»¥Í¥Ã¥È / °ìÈÌÅÚÌÚ¹©»öÁ´ÈÌ
ºë¶Ì¸©¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÁÏ¶È40Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥§¥ó¥¹¹©»ö¡¦³°¹½¹©»ö¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Ä¹Ç¯¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¦¥×ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥°¥¸ー¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥¢¡ÊHarvia¡Ë¡×¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー³Æ¼ï¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î´ë²è¡¦»Ü¹©¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤ÎÀÇ½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¾ì¤òÊ»Àß¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ¥µ¥¦¥ÊÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëË¡¿ÍÍÍ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹â¤¤°ÂÁ´À¤È°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É
1950Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜ¾ì¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÁÏ¶È¡£¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£¤Ç¤â°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¶È³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÎÇ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß200¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄó·È¤·¡¢À¤³¦90¥ö¹ñ¤Ø¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HARVIA JAPAN¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë10kW°Ê²¼¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ーÁ´µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅµ¤°ÂÁ´Ë¡¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¸·¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢E¥Þー¥¯¤òÉ½¼¨¡£°ÂÁ´À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Î¤ß¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥ëー¥à¤Î±¿±Ä¤ÈÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤â¿×Â®¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤´²ÈÄí¤Ç¤â»ö¶È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHARVIA JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHARVIA JAPANËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-1-1ÀÄ»³°ÂÅÄ¥Ó¥ëB1FÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Þ´Ö À»»Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶ÈÀßÎ©¡§ 2023Ç¯8·îHP¡§https://harvia.jp
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºäÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£