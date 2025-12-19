Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¤Ë¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¤¬ÃÂÀ¸¡ª¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥à¤òOPEN
¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ï¥ë¥Ó¥¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¡×¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¤ËÃÂÀ¸¡£±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¶¦ÏÂ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAB STYLE¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥·¥çー¥ëー¥à Ä¹Ìî
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥àÄ¹Ìî¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤ä¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¾åÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Î¿·ÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»þ¤ä¡¢Å¹ÊÞ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¥µ¥¦¥ÊÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡§00～18¡§00¡ÊÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆüÂ¾¡Ë±¿±Ä¶¦ÏÂ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAB STYLE¡Ë½êºßÃÏ¡¡Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¾®Åç197ÅÅÏÃ¡¡026-217-3400HP¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»info@abstyle.life¥¢¥¯¥»¥¹¡¡JRÅìÆüËÜ¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¡¢Ä¹ÌîÅÅÅ´¡ÖÄ¹Ìî±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤Ç15Ê¬Ä¹ÌîÅÅÅ´Ä¹ÌîÀþ¡ÖÌø¸¶±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ9Ê¬Íè¾ìÍ½Ìó¡¡ÅÅÏÃ¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏHP¤è¤ê
Å¸¼¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤ä¡¢È¾±ß·Á¤ÎÁë¤«¤éÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿··¿¥Ð¥ì¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£¼ÂºÝ¤Ë¥í¥¦¥ê¥åÂÎ¸³¤Ç¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌþ¤·¤ÎÇ®¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä¥Ñー¥È¥Êー¡¢Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¿Íµ¤¤Î²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¾¦ÉÊÌ¾¡§¥½¥Ý1616PF·¿¼°¡§SOP1616PF¥µ¥¤¥º¡§W1,614¡ßD1,635¡ßH2,060mmÄê°÷¡§2～3Ì¾
¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÈ¾±ßÁë¤«¤é·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤È¤È¤Î¤¨¤ë¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥ì¥ë2218¥Ïー¥Õ¥àー¥ó·¿¼°¡§BR2218HM¥µ¥¤¥º¡§W2,200¡ßD1,840¡ßH2,2260mmÄê°÷¡§2～3Ì¾
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¥í¥¦¥ê¥å¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É125·¿¼°¡§PO12E¥µ¥¤¥º¡§W530¡ßD530¡ßH740mm½ÐÎÏ¡§11.6kW¡ÊÌÜ°Â¡Ë¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤Î¥µ¥¤¥ºÌÜ°Â¡§11.5Î©ÊÆ°Ê²¼
¶¦ÏÂ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAB STYLE¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¶¦ÏÂ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAB STYLE¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÆîÄ¹ÃÓ587-1¥·¥çー¥ëー¥à¡§Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¾®Åç197ÂåÉ½¼èÄùÌòµ×ÊÝÂ¼¡¡Êâ»ö¶ÈÆâÍÆÁí¹ç·úÃÛ¶È
AB STYLE¤Ï¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»¨²ß¡¦²È¶ñ¤ÈÊë¤é¤¹²È¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ¹Ìî¸©¤ÎÅìËÌ¿®¤òÃæ¿´¤Ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¹©Ì³Å¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²÷Å¬À¤È¡¢Àß·×¤«¤é²È¶ñ¡¦³°¹½¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë½»¤Þ¤¤¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹â¤¤°ÂÁ´À¤È°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É
1950Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜ¾ì¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÁÏ¶È¡£¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£¤Ç¤â°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¶È³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÎÇ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß200¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄó·È¤·¡¢À¤³¦90¥ö¹ñ¤Ø¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HARVIA JAPAN¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë10kW°Ê²¼¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ーÁ´µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅµ¤°ÂÁ´Ë¡¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¸·¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢E¥Þー¥¯¤òÉ½¼¨¡£°ÂÁ´À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Î¤ß¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥ëー¥à¤Î±¿±Ä¤ÈÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤â¿×Â®¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤´²ÈÄí¤Ç¤â»ö¶È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHARVIA JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHARVIA JAPANËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-1-1ÀÄ»³°ÂÅÄ¥Ó¥ëB1FÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Þ´Ö À»»Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶ÈÀßÎ©¡§ 2023Ç¯8·îHP¡§https://harvia.jp
