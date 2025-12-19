全国に80店舗以上を展開するパソコン修理・データ復旧の専門店「パソコンドック24」が、群馬県高崎市に新店舗をオープンします。2025年12月8日に開店した前橋店に続き、群馬県内2店舗目となる「パソコンドック24 高崎店」では、「パソコン整備士」の資格を持つスタッフが常駐し、法人・個人を問わずパソコンやIT機器のトラブルに迅速かつ的確に対応します。東京や埼玉まで足を運ばなくても、地元・高崎で“さっと直したい”というニーズに応える、地域密着型サービスを提供します。

“パソコンのかかりつけ医”として、修理・保守事業やフランチャイズ事業を全国で展開する株式会社パソコンドック24（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡本 慎一郎）は、2025年12月19日（金）、群馬県高崎市に「パソコンドック24 高崎店」を新たに開店いたします。本店舗は、2025年12月8日に開店した「パソコンドック24 前橋店」に続く、群馬県内2店舗目の出店となります。県都・前橋市と、交通・商業の要衝である高崎市に店舗を構えることで、群馬県内におけるITサポート体制をさらに強化します。高崎店は、JR高崎駅西口から高崎市役所へ向かう通り沿いに位置しています。店長の中山は、この街で暮らしていく中で、「パソコンのトラブルが起きたとき、東京や埼玉まで行かずに、地元で気軽に相談できる場所があれば」という思いを強くするようになりました。仕事や日常生活に欠かせないパソコンだからこそ、面倒な移動や長い時間をかけることなく、身近な場所で安心して相談できる存在が必要だと考えました。高崎市内の好立地において、地域の皆さまの“ITの困った”に寄り添う拠点としての役割を担ってまいります。全国のパソコンドック24店舗と同様、「パソコン整備士」の資格を持つスタッフが常駐し、パソコンの電源が入らない、動作が遅い、データを復旧したいといったトラブルに、予約不要で対応します。診断結果をもとに、修理方法・費用・納期を事前に明確に提示する、安心の地域密着型サービスを提供します。【代表コメント】■株式会社パソコンドック24 代表取締役 岡本 慎一郎 コメントパソコンドック24では、全国すべての都道府県でサービスを提供できる体制を目指しています。それぞれの地域で、暮らしや仕事のすぐそばに“ITの困った”を相談できる場所をつくることが、私たちの使命です。群馬県では前橋店の開店に続き、高崎という重要な街に拠点を構えることができました。群馬県内において「パソコンドック24 前橋店」、そして「パソコンドック24 高崎店」の2店舗体制となるパソコンドック24グループに、これからもどうぞご期待ください。■パソコンドック24 高崎店 店長 中山 晋 コメント私は神奈川県の出身ですが、サラリーマン時代の大部分を高崎で過ごしました。その中で、この街に暮らす人々の距離感や落ち着いた雰囲気、仕事にも生活にも便利で暮らしやすいこの高崎という街に強く惹かれるようになりました。東京や埼玉まで出向かなくても、地元で安心して“ITの困った”を相談できる場所があれば、多くの方々に喜んでもらえるのではないかと感じたことが、今回の開店のきっかけです。高崎で暮らし、働いてきた一人として、この街の皆さまの役に立てるよう、一件一件の相談に丁寧に向き合ってまいります。■「パソコンドック24 高崎店」店舗概要所在地：〒370-0838 群馬県高崎市鍛冶町29 鍛冶町丸山ビル101アクセス：JR高崎駅西口から徒歩6分電話番号：027-329-5156営業時間：10:00～19:00定休日：木・日曜日店舗紹介ページ：https://www.pcdock24.com/shop/gunma/takasaki.html運営者：シンテック【株式会社パソコンドック24について】本社：〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3-8-9代表者 ：代表取締役社長 岡本 慎一郎設立：2003年11月（創業：1999年11月）電話番号：06-4800-3923（代表）URL：https://www.pcdock24.com/事業内容：パソコン修理・保守事業（個人向けパソコン修理、法人向けネットワーク構築・保守、データ復旧）、フランチャイズ事業（パソコン修理・保守を手がける店舗の運営サポートなど）ほか【報道関係のお問い合わせ先】株式会社パソコンドック24 広報担当：秋山・林TEL：06-4800-3923MAIL：info@pcdock24.com