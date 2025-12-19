TOKAI RADIOは、2026年1月3日(土)にイオンモールナゴヤドーム前で公開収録「TOKAI RADIO DAY at イオンモールナゴヤドーム前」を開催する。2部構成の公開収録で、1部のゲストは祖父江大輔(中日ドラゴンズOB)。2部にはアンダーポイント、SKE48が出演する。観覧は自由。

ゲスト・祖父江大輔(中日ドラゴンズOB)の「Live Dragons！」公開収録は、11時30分から

11時30分からの第1部は「Live Dragons！」（月曜日17時15分～18時00分/火曜日～金曜日17時15分～19:00）の公開収録。ゲストに、ドラゴンズ 一筋12年、通算510試合登板を果たし2025年シーズン限りで引退した祖父江大輔を迎える。明るいキャラクターで新年を「ドラあげ⤴⤴」で大いに盛り上げること間違いなしだ。MCは「Live Dragons！」DJの平松伴康。

アンダーポイントとSKE48 野村実代・伊藤実希 出演の公開収録は、14時00分から

14時00分からの第2部は、「UNDER TALK×SKE48♡1+1は2じゃないよ!」の公開収録。名古屋芸人・アンダーポイントが担当する深夜のバラエティ「UNDER TALK」(月曜日26時30分～27時00分)と、SKE48のレギュラー番組「SKE48♡1+1は2じゃないよ!」(月曜日～金曜日21時45分～21時55分)が初のコラボレーション。吉本興業所属のアンダーポイント 増野豊・本美大、SKE48の野村実代・伊藤実希が出演する。この日だけの特別企画や、アンダーポイントによる漫才も披露され、新春らしい「笑い」を届けるスペシャルな公開収録となる。

イオン商品券やドアラグッズが当たる抽選会も

会場となるのは、イオンモールナゴヤドーム前 1階のセントラルコート。ステージイベントは観覧自由となっており、野球ファンや音楽ファンはもちろん、ショッピングを楽しむ来場者も気軽に楽しめる内容となっている。また、会場横のABCマートスポーツ前では、イオン商品券やドアラグッズが当たる抽選会も実施する。ラジオが無料で聴けるアプリ・radikoでTOKAI RADIOの指定番組を再生すると参加でき、指定番組は会場で発表する。

https://www.tokairadio.co.jp/sp/tokairadioday20260103.html

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：TOKAI RADIO DAY at イオンモールナゴヤドーム前■日時：2026年1月3日(土)◆1部 11時30分～12時45分 TOKAI RADIO 公開収録 「Live Dragons! at イオンモールナゴヤドーム前」出演：祖父江大輔(中日ドラゴンズOB) / 平松伴康（「Live Dragons！」DJ）◆2部 14時00分～15時30分 TOKAI RADIO 公開収録「UNDER TALK×SKE48♡1+1は2じゃないよ!」atイオンモールナゴヤドーム前出演：アンダーポイント（増野豊 / 本美大) / SKE48 (野村実代 / 伊藤実希)■会場：イオンモールナゴヤドーム前 1階 セントラルコート（愛知県名古屋市東区矢田南四丁目 102番3号）※地下鉄名城線・ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」駅から徒歩10分