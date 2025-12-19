2025年12月19日

戸田ボートレース企業団

BOATRACE×アニソン「BOATRACE TODA ANISON FES Vol.2」

2026年2月11日（祝・水）に開催決定！

大人気アニソン歌手5組が勢揃い！出演者情報＆タイムテーブル公開！

戸田ボートレース企業団（所在地：埼玉県戸田市）は、ボートレース戸田 イベントホールにて、ボートレースとアニソンを楽しめるイベント「BOATRACE TODA ANISON FES Vol.2」を、2026年2月11日（祝・水）に開催いたします。

■『BOATRACE TODA ANISON FES Vol.2』

第2弾となる本イベントは、出演アーティスト5組によるライブステージとボートレース初心者である出演アーティストが舟券予想に挑戦する「みんなで予想しよう！舟券予想会」が開催されます。

ライブステージでは、1組45分という長尺で、アニメタイアップ曲などの話題のアニソンを披露いたします。

舟券予想会では、出演アーティストと一緒に舟券予想からレース観戦までをお楽しみいただける内容となっています。

※観覧無料（ボートレース戸田への入場料は100円）です。

※20歳未満の方は、保護者の同伴が必要となります。

「BOATRACE TODA ANISON FES」は、レース場の活性化及び、新規ファン掘り起こしを主とし、アニソンライブを楽しみながら、ボートレースに触れ、体験し、あらたな機会を創出していくことを目的としています。

本イベントを通じて、より多くの方々にレース場に足を運んでいただき、ボートレースの魅力を知っていただければと思います。

■開催概要

開催日時：2026年2月11日（祝・水）10:00開場／10:30開演

開催場所：ボートレース戸田 イベントホール

出演アーティスト：fhána、nano.RIPE、佐々木李子、nonoc、sajou no hana（順不同）

観 覧 料：無料（ボートレース戸田への入場料は100円）

入場者目標数：600人

主 催：戸田ボートレース企業団

公式HP：https://www.boatrace-toda.jp/

公式 X ：https://x.gd/7GcCW

■出演アーティスト（順不同）

fhána

2011年、佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、towana(Vocal)、kevin mitsunaga(Sampler,etc.)による3人組バンド。2013年8月に「ケセラセラ」(TVアニメ『有頂天家族』ED主題歌)でメジャーデビュー。翌年には、iTunesによりブレイク確実の新人として『NEW ARTISTS 2014』の1組に選出されたほか、1stアルバム「Outside of Melancholy」はオリコンウィークリー8位を記録。現在に至るまで18作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、作品の世界観に寄り添いながらも豊かな音楽性を提示し続けている。また、10thシングル「⻘空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMVは、YouTubeにて再生回数5,900万回を突破(2025年12月現在)。 さらに「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は 発売されるやいなや各界から絶賛され、MVの再生回数も2,000万回再生を突破し、様々なアワードも受賞した。2024年には5thアルバム『The Look of Life』をリリース。2025年には映画『小林さんちのメイドラゴン さびしがりやの竜』のオープニングテーマ「涙のパレード」をリリース。日本のみならず世界各国でライブを行なっている。

nano.RIPE

1998年に結成千葉の高校の同級生であるVo&G.“きみコ”、G.“ササキジュン”を主体に活動。３カ月で全国63本のツアーなど敢行し、2010年9月22日、メジャーデビュー。『花咲くいろは』『のんのんびより』『バクマン。』『食戟のソーマ』などのTVアニメ主題歌を担当。2019年にはNHKみんなのうた書き下ろし曲「ヨルガオ」が放送されたほか、千葉県・埼玉県の夏の高校野球中継放送番組のタイアップ曲の書き下ろしや他アーティストへの楽曲提供なども行う。5ヶ月間で47都道府県でワンマンライブを行うツアーを開催するなど、ライブバンドとしての実力をつけつつ、2025年、デビュー15周年を記念した8枚目のフルアルバムをリリース。

佐々木李子

世界を創り紡ぐ、憑依系シンガー。

幼少期より歌と音楽をこよなく愛し、様々な音楽と触れ合いながら育つ。

小学校５年生の時にミュージカル「アニー」の主役を約9000人の応募の中から勝ち取る。

それ以来歌と演技に目覚め、高校受験の際に音楽専門課程がある高校の音楽科、声楽科専攻に入学。

その小柄な体からは想像もつかないソウルフルな歌声を響かせる。

現在声優としても活動中。代表作として、

TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』（三角初華／ドロリス役）

TVアニメ『日本へようこそエルフさん。』（ミュイ役）

TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）

TVアニメ『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）、

TVアニメ『ワールドダイスター』（流石知冴役）など。

nonoc

「日本一小さな市」として知られる北海道歌志内市出身のアーティスト。7月12日生まれ。

高校在学中、インターネットへの歌唱投稿をきっかけに本格的に音楽活動をスタートする。映画『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』のイメージソングおよび主題歌のボーカルに抜擢されたことで鮮烈なデビューを飾った。以来、『Re:ゼロ』関連作のみらず、『魔法少女特殊戦あすか』『彼方のアストラ』『ハコヅメ～交番女子の逆襲～』『スパイ教室』など数々のTVアニメ主題歌やCMソングを担当。デビュー5周年となる2024年には、アニソンシーンを軸にジャンルや国境を越えて支持を集める3人組バンド・fhánaの佐藤純一が率いるNEW WORLD LINEへ所属。所属後、最初のリリースとなった楽曲”ドアの向こう”は、nonoc自ら作詞を手がけた新境地のポップチューン。生まれ育った北海道から東京へと拠点を移しアーティストとしての新たなスタートを切ったnonocの新章開幕に相応しい楽曲に仕上がった。東京進出後は、カナダ、台湾、香港、シンガポール、インド、カンボジアなどの海外を含む数多くのイベントに出演する一方で、2023年には北海道電力グループのCMソング”365日の明日”を歌唱、2025年には北海道歌志内市PR大使に任命されるなど、北海道をルーツに持つ彼女ならではの活動も精力的に行っている。

sajou no hana

TVアニメ『天狼 Sirius the Jaeger』のEDテーマ「星絵」（2018）でデビュー。作品の世界観に寄り添った楽曲に定評があり、様々なアニメ主題歌を担当。TVアニメ『モブサイコ100Ⅱ』のオープニングテーマ「99.9」にMOB CHOIR feat. sajou no hanaとして参加。同アニメでは「メモセピア」「グレイ」でエンディングテーマも担当した。また、ヴォーカルのsanaはMOB CHOIRのヴォーカリストとして、「99」/『モブサイコ100』OPテーマ、「1」/『モブサイコ100 Ⅲ』OPテーマ等に参加。

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』では、sana (sajou no hana)名義でOPテーマ「Heaven's falling down」を担当した。TVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』シリーズでは、「Evergreen」/『Ⅲ』EDテーマ、「天灯」/『Ⅳ 新章 迷宮篇』OPテーマ、「切り傷」/『Ⅳ 深章 厄災篇』EDテーマ、「ハイドレート」/『Ⅴ豊穣の女神篇』EDテーマを担当。

2025年1月放送開始のTVアニメ『異修羅』第2期EDテーマ「THE IOLITE」では初めて作詞も担当し、巧みなワードセンスを見せた。外見からは予想のつかないパワフルな歌声と表現力の幅広さに定評がある。

■法人概要

名称：戸田ボートレース企業団

設立：1954年6月17日

企業長：戸田市長 菅原文仁

所在地：埼玉県戸田市戸田公園8-22

電話番号：048-441-7711／FAX番号：048-441-7719

公式サイトURL：https://toda-br-kigyodan.jp/

事業内容：ボートレース事業