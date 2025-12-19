皮膚科医推奨の背中に薬やクリームを塗る道具「NUREASY®（ヌリージー）」が、2024年7月21日の販売開始以降、Amazon.co.jpにて累計販売数約8,000個を突破しました。「背中が乾燥してかゆいのに、手が届かない」「薬やクリームを塗りたいが、家族に頼むのは気が引ける」「日焼け止めの塗り残しが気になる」こうした背中ケアに関する日常的な悩みに着目して開発されたのが、ひとりでもラクに背中へ塗布できる“背中専用塗布器具 ”ヌリージーです。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0D8TKLJP7?th=1

■皮膚科医も推奨する、背中ケアのためのアイデア商品

NUREASY（ヌリージー）は、京都市内の皮膚科医 山下真理子先生 による推薦を受けています。背中のカーブに沿うよう設計された形状により、患部を狙ってピンポイントに塗布しやすい設計となっており、手が届きにくい部位でも無理な体勢を取らずに使用できます。

■用途で使い分けできる2種類の専用パッド

塗布する範囲に合わせて使い分けができる、2種類の交換用パッドを付属。小パッド（約6cm×8cm） 背中ニキビやかゆみなど、狙った箇所にピンポイントで塗布大パッド（約9cm×12cm） ボディクリームや日焼け止めを、背中全体に均一に塗布簡単に付け替えができ、使用シーンに応じた柔軟な対応が可能です。

■「塗り込む」ことに配慮した設計

NUREASYは、ただ表面に広げるだけでなく、肌になじませやすい構造にもこだわっています。エンボス加工を施したEVA樹脂パッドを採用液だれしにくく、クリームやローションを保持しやすい設計全長約43cmのゆるやかなカーブ形状で、背中の中心まで届きやすい軽量な木製ハンドルと滑りにくいグリップにより、力を入れすぎず、安定した使用感を実現しています。

■従来のヘラタイプとの違い

一般的なプラスチック製ヘラと比較し、背中へのフィット感と摩擦力を考慮した設計が特長です。保湿クリームや軟膏だけでなく、ローションや乳液など、さまざまなテクスチャーに対応しやすく、日常的な背中ケアをサポートします。す。

■さまざまな生活シーンで活躍

乾燥が気になる季節の保湿ケア背中のスキンケアや外用薬の塗布補助夏場の紫外線対策としての日焼け止め毎日のボディケア習慣に「誰にも頼らず、ひとりで背中をケアしたい」そんなニーズに応えるアイテムとして支持を集めています。

■商品概要

商品名：NUREASY（ヌリージー®）用途：背中に薬・クリームを塗るための塗布サポート器具特徴： ・皮膚科医推薦 ・背中に沿うカーブ設計 ・2種類の交換用パッド（小／大） ・エンボス加工EVA樹脂パッド ・軽量・滑りにくいグリップ販売開始日：2024年7月21日累計販売数：約8,000個（2025年12月現在）販売チャネル：Amazon.co.jp商標：NUREASY®（登録商標 第6907488号）■販売者情報販売者：世界の宝物庫所在地：愛知県名古屋市西区栄生一丁目26-33担当者：古橋メールアドレス：sekainohoumotuko@gmail.com