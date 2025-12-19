『世森響 Birtheday LIVE＆撮影会』が2026年2月8日 (日)にライブハウス新宿21世紀（東京都 新宿区 西新宿 7-13-5（第12山京ビルB1））にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/yomoriBirthday

松田優作 作舞台『真夜中に挽歌』でヒロイン役のハクランを演じた世森響のスペシャルイベント！

★全編スチール撮影OK携帯での撮影も含め全編スチール撮影OKです。上演中、移動してスチールは自由に撮影して頂き問題ございません。※動画撮影はNGでお願い致します。

★2ショットチェキ会有り本番終演後、チェキ会を行います。

★衣装チェンジ計3着

開催概要

『世森響 Birtheday LIVE＆撮影会』開催日：2026年2月8日 (日)本番16:00 開演～約2時間、15:40 開場公開リハ14:45～約45分、14:45 開場会場：ライブハウス新宿21世紀（東京都 新宿区 西新宿 7-13-5（第12山京ビルB1））■チケット料金本番：5,000円本番＋チェキ1枚：7,000円本番＋チェキ2枚：8,500円本番＋チェキ3枚：9,000円本番/公開リハ通し：7,000円本番/公開リハ通し＋チェキ1枚：9,000円本番/公開リハ通し＋チェキ2枚：10,500円本番/公開リハ通し＋チェキ3枚：11,000円（自由席・税込）※お一人につき1ドリンク付きです。※公開リハもお申込みの方はリハ終了→本番開演の30分程の空き時間は、会場内で待機して頂いて問題ございません。

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com