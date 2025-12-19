クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2025年12月12日、LINE WORKSの新オプション「CXトーク」の提供を開始したことを発表します。社内外のお問い合わせをまとめて管理し、チームで対応することで対応負荷の軽減、作業効率の向上を実現するとともに、円滑な問い合わせ対応により顧客体験 (CX) の向上に繋げることが可能になります。

「ひとりに多くの問い合わせが集中している」「チームで管理できておらず対応漏れが発生している」、「対応状況の共有が不足している」「さまざまな経路からの問い合わせに対しツールを使い分けて応対している」といった課題を解決します。メール、LINE、LINE WORKSなど複数のチャネルからの問い合わせを、「CXトーク」の窓口アカウントを通して複数の窓口対応者で応対することができます。＜「CXトーク」 の特長と主な機能＞ 【特長】● 1 つの問い合わせにチームで対応・問い合わせ対応は個別ではなく、複数人で対応。・1 対 1 で応対することで発生していた対応負荷の集中、情報の分断、対応漏れ等を解消・やりとりの内容をチームで共有しながら、効率的な問い合わせ対応を実現●あらゆる問い合わせをLINE WORKSに集約・従業員からの質問や、お客様からの問い合わせをまとめて管理・問い合わせが1つのツールで対応できるため、管理の分散を解消●さまざまなチャネルに対応・LINE WORKSはもちろん、メール、LINE など、さまざまな問合せチャネルに対応・ どのチャネルから受信した問い合わせであっても、対応履歴も一元管理が可能●問い合わせ対応チャネル・LINE WORKS 内 Bot チャネル（社内で発生する各問い合わせ業務に利用）・メール チャネル（メールで受けている問い合わせ対応に利用）・LINE 公式アカウント チャネル（LINE ユーザーからの問い合わせ対応に利用）・外部 LINE WORKS チャネル（社外の LINE WORKS ユーザーからの問い合わせ対応に利用）【主な機能】●ステータス機能●対応者指定機能●対応履歴管理●コメント機能●タスク機能＜利用シーン＞

＜CXトークのオプション料金＞●対応者5席の窓口：月額3000円 (年額契約、税別) ※月間契約の場合：月額3600円（税別）※顧客情報の保存：１万件●対応者30席の窓口：月額15000円 (年額契約、税別) ※月間契約の場合：月額18000円（税別）※顧客情報の保存：３万件●対応者100席の窓口：月額40000円 (年額契約、税別) ※月間契約の場合：月額48000円（税別）※顧客情報の保存：５万件https://www.sateraito.jp/worksmobile/index.html#cx＜ 株式会社サテライトオフィスまたはサテライトオフィスグループ に関するURL＞株式会社サテライトオフィス https://www.sateraito.jp/株式会社ネクストセット https://www.nextset.co.jp/◆社名 ： 株式会社サテライトオフィス◆URL ： https://www.sateraito.jp◆資本金： 7,000万円◆代表者名： 代表取締役社長 原口 豊◆社員数 ： 200名（海外子会社社員も含む）◆所在地 ： 〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階◆業務内容 株式会社サテライトオフィスは、クラウド環境またはAI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーです。あらゆるビジネスモデルに最適なソリューションパッケージにより、ユーザーの立場に立った戦略の企画・提案を行っています。2008年に Google Cloud パートナーとして、Google に認定された技術をもって、よりユーザー満足度を追求した製品開発・サービス提供を開始。また、「サテライトオフィス・プロジェクト」というプロジェクト体制のもと、Google Workspace やMicrosoft 365、LINE WORKS 、Workplace from Meta 、Dropbox Business を使った社内情報システムの導入支援サービス、クラウドコンピューティングのビジネスの可能性を追求するとともに、現在、企業における利用局面がますます拡大しているChatGPTを活用したAIソリューションを集中的に開発・提供して、企業の生産性向上を支援しています。----------------------------------------------------------------------■株式会社サテライトオフィス TEL : 050-5835-0396 / FAX : 050-6861-2893 E-Mail：contact-info@sateraito.co.jp