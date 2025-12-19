株式会社 JYS Chocolat(本社：東京都港区)は、シンガポールのプライベートペイストリーブランド「Once Upon A Time(ワンス・アポン・ア・タイム)」を、バレンタイン期間限定で2026年1月より全国で販売いたします。





「Once Upon A Time」は、本国シンガポールで2022年にブラウニーを限定販売し、わずか3分で売り切れとなり、口コミで評判を呼びました。通常は完全予約制での販売とさせていただいていますが、SNSでも「次はいつ一般販売しますか？」と熱望する声が多い、知る人ぞ知るスイーツブランドです。





【公式HP】 https://www.onceuponatime-jp.com/





What The Fudge cheese





パティシエは、シンガポールを代表する女優にして、実力派のパティシエとしても名を馳せる「ジネット・アウ」で、日本には、2024年に初上陸。看板商品であるブラウニー「What The Fudge(ホワット・ザ・ファッジ)が、全店舗で午前中に完売したことで注目を集めました。

2026年は、構想から2年の歳月をかけた「What The Fudge cheese(ホワット・ザ・ファッジ・チーズ)」も新作として販売いたします。





また「You& Me」「Us, Always」と名付けられたチョコレートは、「幻のチョコレート」と呼ばれるチョコレートブランド「イヴァン・ヴァレンティン」のプロデュースチームとの共同開発。

こだわり抜いた珠玉の商品を、ぜひご賞味ください。









【パティシエ：ジネット・アウ(Jeanette Aw)】





ジネット・アウ





シンガポールを代表する女優でありながら、「人を幸せにする美しいスイーツを作りたい」という思いで料理学校ル・コルドン・ブルーの門を叩き、現在は実力派のパティシエとしても名を馳せる。

シンガポールの完全予約制の彼女のアトリエは、ブラウニーが発売3分で売り切れてしまうほどの人気を誇る。





プラナカン(15世紀以降、中国から東南アジアへ渡り、独自の文化を育んだ中華系移民)の末裔で、昔から未来に続いていくイメージでブランド名を「 Once Upon A Time 」と命名。商品パッケージの色鮮やかな模様も、プラナカンの建築やインテリアで使われているモチーフに和テイストを足したものになっている。









【CATEGORY】

＜ブラウニー＞

開業時、3分ですべての商品が売り切れたという逸話を持つ、ジネット・アウのアトリエが紡ぐ芳醇なブラウニー。舞台芸術で培ったセンスが生み出す、一遍の物語のように甘味で繊細な味わいです。





■ What The Fudge

シンガポールで人気を博し、ブランドの看板商品とも言えるブラウニー。

華やかで濃厚な味わいを、あなたと大切な人へ。

税抜：3,894円 / 税込 (切捨)：4,205円 / 税込 (切上)：4,206円





What The Fudge





■ What The Fudge macadamia&sea salt

贅沢に散りばめたマカダミアナッツの香りと、フランス産オーガニックチョコレートの甘さを際立たせるのは、爽快な塩の薫り。

税抜：4,322円 / 税込 (切捨)：4,667円 / 税込 (切上)：4,668円





What The Fudge macadamia&sea salt





■ What The Fudge cheese

構想から2年。ついに完成したブラウニーとチーズのコラボレーション。濃厚なチーズの風味とブラウニーの甘さが溶け合い、響き合い、かつてない陶酔の世界へ。

税抜：4,627円 / 税込 (切捨)：4,997円 / 税込 (切上)：4,998円





What The Fudge cheese





＜チョコレート＞

―甘さにも、色彩がある―

心躍るパステルカラーが印象的なプラナカン文化の息吹をまとった、華やかな味わいのチョコレートをお届けします。幻のチョコレートと呼ばれる「イヴァン・ヴァレンティン」のプロデュースチームとの共同開発商品です。





■ You & Me(2個入チョコレート)

Yuzu & Passion Fruit 1、Dark 1

税抜：1,250円 / 税込：1,350円





■You & Me(2個入チョコレート)





■ Us, Always (6個入チョコレート)

Yuzu＆Passion Fruit 2、Dark 2、Mango 2

税抜：3,588円 / 税込 (切捨)：3,875円 / 税込 (切上)：3,876円





Us, Always(6個入チョコレート)





Yuzu＆Passion Fruit：外側は柚子がほんのり、ガナッシュはパッションフルーツのアクセント。

Dark：まさにこんなチョコレートを欲していたといえる、チョコレートの中のチョコレート。

Mango：甘さのあとに押し寄せる濃密なマンゴー。甘酸っぱさが、こんなにも愛おしい。





※価格について

販売店舗により、税込みの金額が異なります。









● 2025年度の販売日程(現時点での予定)

【東京】

西武池袋本店 ：2026年1月20日(火)～2月14日(土)

銀座三越 ：2026年1月21日(水)～2月14日(土)

日本橋三越本店：2026年1月28日(水)～2月14日(土)

大丸東京店 ：2026年1月29日(木)～2月15日(日)





【名古屋】

ジェイアール名古屋タカシマヤ：2026年1月16日(金)～2月14日(土)





【大阪】

阪急うめだ本店：2026年1月21日(水)～2月14日(土)

※12月15日(月)から、ECで予約販売いたします。





【神戸】

大丸神戸店：2026年1月21日(水)～2月14日(土)