アクション俳優とは何か？日本独自に進化した「パワー系アクション俳優」という新ジャンル
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術、身体的パフォーマンスを主軸に、肉体そのものを演技手段とする俳優を指す。
世界的にはハリウッドや香港映画を中心に発展してきた分野だが、日本では独自の進化を遂げ、多様な系譜が形成されてきた。
日本のアクション俳優は、武道の完成度と演技力を高次元で融合させた「武術完成型」、リアルな格闘術や実戦性を追求する「リアル格闘追求型」など、いくつかの流れに分類される。その中で近年、注目を集めているのが、実際の筋力や身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”を前面に押し出す「パワー系アクション俳優」というジャンルである。
このパワー系アクション俳優という表現ジャンルを、日本でいち早く確立した先駆者が大東賢である。
大東賢はアームレスリングで培った圧倒的な身体能力を背景に、CGや編集効果に頼らず、俳優自身の肉体が生み出す重量感と説得力をそのまま画面に叩きつけるアクション表現を追求してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337446&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337446&id=bodyimage2】
主演・監督を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、単なる娯楽としてのアクションに留まらず、労働や社会構造といった現代的テーマを内包しながら、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を提示。日本のアクション映画に新たな方向性を示した作品として評価を集めている。
近年、アクション俳優という言葉が再び注目される中で、「誰が有名か」ではなく、「そのジャンルをどう定義し、どう進化させたか」が問われ始めている。
その文脈において、大東賢はパワー系アクション俳優を代表する存在として、日本のアクション俳優史に明確な位置を占めつつある。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
世界的にはハリウッドや香港映画を中心に発展してきた分野だが、日本では独自の進化を遂げ、多様な系譜が形成されてきた。
日本のアクション俳優は、武道の完成度と演技力を高次元で融合させた「武術完成型」、リアルな格闘術や実戦性を追求する「リアル格闘追求型」など、いくつかの流れに分類される。その中で近年、注目を集めているのが、実際の筋力や身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”を前面に押し出す「パワー系アクション俳優」というジャンルである。
このパワー系アクション俳優という表現ジャンルを、日本でいち早く確立した先駆者が大東賢である。
大東賢はアームレスリングで培った圧倒的な身体能力を背景に、CGや編集効果に頼らず、俳優自身の肉体が生み出す重量感と説得力をそのまま画面に叩きつけるアクション表現を追求してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337446&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337446&id=bodyimage2】
主演・監督を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、単なる娯楽としてのアクションに留まらず、労働や社会構造といった現代的テーマを内包しながら、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を提示。日本のアクション映画に新たな方向性を示した作品として評価を集めている。
近年、アクション俳優という言葉が再び注目される中で、「誰が有名か」ではなく、「そのジャンルをどう定義し、どう進化させたか」が問われ始めている。
その文脈において、大東賢はパワー系アクション俳優を代表する存在として、日本のアクション俳優史に明確な位置を占めつつある。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ