世界のネットワーク機能仮想化市場（2031年予測値とCAGR）
新たに発表されたPanorama Data Insightsのレポートによると、世界のネットワーク機能仮想化（NFV）市場は2022年に271億米ドルの規模から、2031年には1,851億米ドルに達すると予測されています。これは、2023年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）23.8%を記録することを示しています。この急成長は、特に通信業界とITインフラの進化において、NFVの重要性がますます高まっていることを反映しています。
ネットワーク機能仮想化（NFV）の概念と役割
ネットワーク機能仮想化（NFV）は、ネットワーク機能を物理的なデバイスからソフトウェアベースの仮想環境に移行させる技術です。NFVは、従来のネットワーク機器に依存することなく、仮想化技術を使用してネットワーク機能を提供することができます。これにより、運用コストや設備投資の削減、さらにはネットワーク運用の効率化が可能となります。
特に通信業界において、NFVはデータセンターの仮想化、サービスのスケーラビリティ向上、迅速なサービスの展開を実現するための重要な技術となっています。仮想化されたネットワーク機能は、物理的な機器の依存を減らし、柔軟でコスト効率の良い運用を可能にします。これにより、ネットワークの拡張性や管理の簡便さも向上し、企業にとって重要なメリットとなります。
市場成長の背景と主な推進力
NFV市場の急成長は、いくつかの要因によって推進されています。まず、データ量の急増とそれに伴うネットワーク需要の増加が挙げられます。特に5G通信技術の普及が進む中で、ネットワーク機能の柔軟性や効率性が求められています。これにより、従来の物理的な機器では対応しきれない需要に応えるために、NFV技術がますます重要になっています。
次に、コスト削減のニーズがNFV導入を加速しています。企業は設備投資や運用コストを抑制し、競争力を高める必要があります。NFVは、物理的な機器の導入や保守のコストを削減し、ネットワーク管理の簡素化を実現するため、特に中小企業にとっては大きな魅力です。また、IT部門のリソースや運用負荷を軽減することができ、迅速なネットワークサービスの提供が可能になります。
市場の主要プレーヤーと競争環境
NFV市場には、主要な通信事業者やIT企業が参入しており、市場は競争が激化しています。代表的なプレーヤーには、ノキア、エリクソン、シスコシステムズ、ジュニパーネットワークス、ヒューレット・パッカードエンタープライズ（HPE）などがあります。これらの企業は、NFV技術の商業化を推進しており、ネットワークサービスの提供方法を大きく変革しています。
これらの企業は、NFVの導入によって、サービスの迅速な展開、運用コストの削減、そして顧客への新しい価値の提供を実現しています。また、NFV市場は新しい技術や製品の導入に対する需要が高く、研究開発（R&D）投資も重要な要素となっています。
主要な企業:
● Ericsson
● Mavenir
● Affirmed Networks
