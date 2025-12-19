世界のエンジンオイル市場：2031年までの成長予測と市場展望
新たに発表されたPanorama Data Insightsの報告書によると、世界のエンジンオイル市場は今後、2022年から2031年にかけて417億米ドルから548億米ドルへと成長すると予測されています。特に、2023年から2031年の間で年平均成長率（CAGR）は3.1％に達する見込みであり、エンジンオイル市場は引き続き安定した成長を見せると期待されています。
エンジンオイル市場の重要性とその役割
エンジンオイルは自動車における不可欠な要素であり、その主な役割はエンジンの潤滑、摩擦の低減、そしてエンジン内の熱を管理することです。エンジン内部では常に動力が伝達されるため、高温や摩擦が大きな問題となります。エンジンオイルは、これらの摩擦を減少させ、エンジンの部品が正常に動作するように助けます。また、エンジンオイルには酸化防止剤や粘度指数改善剤などの添加剤が含まれており、これによりエンジンの寿命を延ばし、効率的な動作を支えます。
市場成長の要因
世界のエンジンオイル市場が成長を続ける背景には、いくつかの要因が存在します。まず、世界中で自動車の生産と販売が増加しており、これがエンジンオイルの需要を押し上げています。特に、電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及が進む中でも、内燃機関を搭載した車両の維持にはエンジンオイルが不可欠であり、この市場は今後も安定した需要が見込まれています。
さらに、技術の進歩により、より効率的で長寿命のエンジンオイルが開発されています。これにより、車両のメンテナンスコストが削減されるとともに、消費者にとって魅力的な選択肢が提供されるようになりました。また、環境規制の強化もエンジンオイル市場に影響を与えており、より環境に優しいオイルの開発が進んでいます。これにより、サステナビリティを重視する消費者のニーズにも対応する形で市場が拡大しています。
地域別の市場動向
地域別に見ると、北米やヨーロッパは依然としてエンジンオイルの大きな消費市場ですが、アジア太平洋（APAC）地域、特に中国やインドなどの新興市場では、車両の増加とともにエンジンオイルの需要が急速に高まっています。これらの地域では、自動車産業の発展に伴い、エンジンオイルの需要がますます増加すると予想されています。
また、アフリカや中東地域でも自動車の普及が進んでおり、これらの地域におけるエンジンオイル市場の成長も期待されています。各国政府によるインフラ整備や、経済成長が進む中で、自動車の需要が増加するため、エンジンオイル市場においても新たな成長機会が生まれるでしょう。
主要な企業:
● TotalEnergies
● Shell
● Chevron Corporation
● Saudi Arabian Oil Co.
● RN-Lubricants LLC
● GS Caltex India
● Vip Oil Products Ltd.
● Ashland Inc.
● BP plc.
● Gazpromneft Lubricants Ltd
● Adolf Würth GmbH & Co. KG
● JIANGSU LOPAL TECH. CO. LTD
● Exxon Mobil Corporation
● Lukoil
● Castrol Limited
● Valvoline
● Amsoil Inc.
市場の課題と今後の展望
エンジンオイル市場の成長にはいくつかの課題もあります。最も大きな課題は、環境への影響を最小限に抑えることです。自動車業界全体が環境に配慮した製品を求める傾向が強まっている中で、エンジンオイルもその例外ではありません。よりエコフレンドリーなオイルの需要が高まり、合成オイルやバイオベースオイルといった新しいタイプのエンジンオイルが注目を集めています。これにより、従来のエンジンオイル市場は変化を余儀なくされており、製品の改善と技術革新が重要なポイントとなるでしょう。
