世界のボイスコイルモーター市場は2031年までに1億9,100万米ドルに達し、CAGRは4.8%と予測
新たに発表されたPanorama Data Insightsの市場レポートによると、世界のボイスコイルモーター（VCM）市場は、2022年から2031年までに1億2,530万米ドルから1億9,100万米ドルへと拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.8%になると予測されています。この市場の成長は、特に音響機器やオートメーションシステム、さらには高度な自動車技術におけるボイスコイルモーターの需要拡大に起因しています。VCMは、主にスピーカー技術に利用されていますが、その応用範囲は拡大し続けています。
ボイスコイルモーターの技術とその応用
ボイスコイルモーターは、特にオーディオ機器で重要な役割を果たしているデバイスです。基本的には、アルミニウムや銅で巻かれたワイヤーがボビンに取り付けられ、そのコイルがモーターの磁界に反応することによって、スピーカーコーンを動かし音を生成します。この技術は、音質や再生性能に直接影響を与えるため、音響業界では欠かせない存在となっています。
ただし、ボイスコイルモーターの市場は音響機器だけにとどまらず、他の多くの産業分野にも広がりを見せています。自動車業界においては、車載音響システムや振動管理、さらにはロボティクスや医療機器においても使用されるようになっています。このように、VCMの汎用性と高い精度が、新たな市場を開拓する要因となっています。
市場の成長要因
ボイスコイルモーター市場の成長を促進する主な要因は、オーディオ技術の進化とともに、車載音響システムの高度化が挙げられます。特に、音響品質を重視する自動車市場では、車内での音楽や通話の品質向上を目的としたVCMの需要が急速に高まっています。加えて、スマートフォンやタブレットの音響機器にもVCMが搭載され、音質の向上とともに市場が拡大しています。
また、産業用途では、ロボット工学や自動車の精密機器にもボイスコイルモーターが利用されるようになり、その精度と耐久性が注目されています。これにより、ボイスコイルモーターの需要が多岐にわたる業界に波及し、今後さらに需要が高まることが予測されます。
主要な企業:
● Texas Instruments
● SMAC Corporation
● Motran Industries Inc
● Mitsumi
● Motion Control Products Ltd
● Allegro Microsystems
● H2W Technologies
● JAHWA
● STMicroelectronics N.V.
セグメンテーションの概要
用途別
● シェーカー
● レンズフォーカス
● サーボバルブ
● スピーカー
● その他
ドライバータイプ別
● リニアボイスコイルモーター
● ロータリーボイスコイルモーター
最終用途別産業
● 建築及び建設
● 情報通信技術
● 航空宇宙及び防衛
● その他
コイルタイプ別
● オーバーハングコイル
● アンダーハングコイル
今後の市場展望と課題
ボイスコイルモーター市場の将来に向けて、持続的な成長が期待されます。特に、オーディオ機器の進化とともに、より高品質な音声再生が求められることから、VCMの需要は依然として強い需要を維持しています。また、自動車業界や医療機器市場など、新しいアプリケーション分野でも積極的に採用される可能性があります。
