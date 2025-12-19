【実施報告】″毎日のバスタイムが美容になる″ 艶髪ソムリエ（R）×リバースエイジング美容家が沖縄のHOTEL PALM ROYAL RESORTで宿泊者限定の体験型企画を実施
3日間で760名が体験、「Beyond Beauty ― 美のその先へ」をコンセプトに高評価を獲得「ヘアケア専門ブランドを展開する株式会社アイザ（本社:茨城県稲敷市、代表取締役:関川忍）は、リバースエイジングを基軸とした美容事業を展開する株式会社SPACE X（東京都大田区/代表取締役 水野志音）と共同で、2025年11月14日（金）～16日（日）の3日間、沖縄県のHOTEL PALM ROYAL RESORTにて女性宿泊者限定の体験型ビューティーイベントを開催いたしました。
【イベント概要】
期間: 2025年11月14日（金）～16日（日）
会場: 沖縄・HOTEL PALM ROYAL RESORT 大浴場・パウダールーム（女性用施設）
対象: 上記期間にご宿泊のお客様（女性）
監修: 水野志音（リバースエイジング美容家） / 関川忍（シャンプーソムリエ）
【企画の背景】
スキンケアやダイエットには専門家が存在する一方で、ヘアケアの専門家はほとんど存在しません。実に99％の人が間違った方法で頭皮と髪を扱っているという現状があります。
「艶と潤いは、1日で作れない。だからこそ、日々のケアが大切です」というコンセプトのもと、特別なサロンではなく、毎日のバスタイムから始まる本質的な美しさを追求する「Beyond Beauty ― 美のその先へ」を体験いただける「美の体験空間」を企画いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage1】
実施内容
【大浴場エリア】
キュベシノブシャンプー フレ（シャンプー）
イッタナジオ（酵素ローション）
ルイスリーカリ トリートメント（トリートメント）
キュベシノブ ボディーソープ（ボディーソープ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage2】
【パウダールームエリア】
キュベシノブ アウトバストリートメント（アウトバストリートメント）
イッタナジオイソット（泡ローション）
モンテコンディショニングクリーム（クリーム）
ピートクレンジングジェル（クレンジング）
ラックレディプレミアム（化粧水）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage3】
【プールサイドイベント】
期間中、ホテルのプールサイドにて「頭皮診断イベント」を実施。マイクロスコープで頭皮の状態を診断し、お客様の髪の悩みに対して「艶髪ソムリエ（R）」が個別にアドバイスを行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage4】
【お客様の反応】
体験された宿泊者からは、「髪がサラサラになった」「普段使っているものと全然違う」「こんな高品質な製品がホテルで使えるなんて嬉しい」など、多数の好意的な声をいただきました。
特に、大浴場で実際に髪を洗いながら製品の違いを実感できる点や、パウダールームで充実したスキンケアラインを試せる点が高く評価されました。
【HOTEL PALM ROYAL RESORTからのコメント】
今回SPACEＸ様よりご提案いただき、当館の女性用大浴場を利用した初の試みが実現いたしました。
ご利用のお客様からお喜びの声を多数頂戴し、大変有意義なイベントとなりました。
今後も当館ならではのおもてなしを提供できるような協業を考えてまいります。
HOTEL PALM ROYAL RESORT公式ホームページ
【イベント概要】
期間: 2025年11月14日（金）～16日（日）
会場: 沖縄・HOTEL PALM ROYAL RESORT 大浴場・パウダールーム（女性用施設）
対象: 上記期間にご宿泊のお客様（女性）
監修: 水野志音（リバースエイジング美容家） / 関川忍（シャンプーソムリエ）
【企画の背景】
スキンケアやダイエットには専門家が存在する一方で、ヘアケアの専門家はほとんど存在しません。実に99％の人が間違った方法で頭皮と髪を扱っているという現状があります。
「艶と潤いは、1日で作れない。だからこそ、日々のケアが大切です」というコンセプトのもと、特別なサロンではなく、毎日のバスタイムから始まる本質的な美しさを追求する「Beyond Beauty ― 美のその先へ」を体験いただける「美の体験空間」を企画いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage1】
実施内容
【大浴場エリア】
キュベシノブシャンプー フレ（シャンプー）
イッタナジオ（酵素ローション）
ルイスリーカリ トリートメント（トリートメント）
キュベシノブ ボディーソープ（ボディーソープ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage2】
【パウダールームエリア】
キュベシノブ アウトバストリートメント（アウトバストリートメント）
イッタナジオイソット（泡ローション）
モンテコンディショニングクリーム（クリーム）
ピートクレンジングジェル（クレンジング）
ラックレディプレミアム（化粧水）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage3】
【プールサイドイベント】
期間中、ホテルのプールサイドにて「頭皮診断イベント」を実施。マイクロスコープで頭皮の状態を診断し、お客様の髪の悩みに対して「艶髪ソムリエ（R）」が個別にアドバイスを行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336798&id=bodyimage4】
【お客様の反応】
体験された宿泊者からは、「髪がサラサラになった」「普段使っているものと全然違う」「こんな高品質な製品がホテルで使えるなんて嬉しい」など、多数の好意的な声をいただきました。
特に、大浴場で実際に髪を洗いながら製品の違いを実感できる点や、パウダールームで充実したスキンケアラインを試せる点が高く評価されました。
【HOTEL PALM ROYAL RESORTからのコメント】
今回SPACEＸ様よりご提案いただき、当館の女性用大浴場を利用した初の試みが実現いたしました。
ご利用のお客様からお喜びの声を多数頂戴し、大変有意義なイベントとなりました。
今後も当館ならではのおもてなしを提供できるような協業を考えてまいります。
HOTEL PALM ROYAL RESORT公式ホームページ