エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する楽天大感謝祭が本日より開催
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ、代表取締役：小野寺鉄、以下「当店」）は、楽天市場にて開催される年末大型セール「楽天大感謝祭」に参加し、本日2025年12月19日20時より、人気のエアーコンプレッサーを特別価格にて販売開始いたします。
楽天大感謝祭は、楽天市場を代表する年末の大型キャンペーンであり、日頃から楽天市場を利用されている多くのユーザーに向けて、幅広いジャンルの商品が特別価格で提供される期間限定のセールです。当店ではこの機会を通じて、エアーコンプレッサーの導入を検討されている個人のお客様から、業務用途での買い替えを検討されている事業者様まで、より多くの方に専門店品質の製品をお届けしたいと考え、セールへの参加を決定いたしました。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、エアーコンプレッサーに特化した専門店として、製品の選定から販売、使用環境を考慮した提案までを一貫して行っております。特に、住宅地や屋内作業でも使いやすい静音性、日常的なメンテナンス負担を軽減できるオイルレス構造、持ち運びや設置のしやすさを意識した設計など、実際の使用シーンを重視した商品ラインナップが特長です。
今回の楽天大感謝祭では、当店でも特に人気の高い静音オイルレスコンプレッサーを中心に、容量や本体素材の異なる複数モデルを対象商品としてご用意しております。DIY、整備作業、塗装、エアーツール使用など、さまざまな用途に対応できる構成となっており、初めてエアーコンプレッサーを導入される方にも選びやすい内容です。
楽天大感謝祭 概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337144&id=bodyimage1】
セール名：楽天大感謝祭
開催期間：2025年12月19日（金）20:00 ～ 2025年12月26日（金）01:59
エアーコンプレッサー専門店エアセルフの対象商品一覧
商品1
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円（税込）
セール価格：35,900円（税込）
商品特長：
・家庭用電源100V対応
・静音設計で屋内作業にも配慮
・オイルレス構造によりメンテナンス性に優れる
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
商品2
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円（税込）
セール価格：35,900円（税込）
商品特長：
・安定したエア供給が可能な30Lタンク
・DIYから軽作業まで幅広く対応
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
商品3
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
通常価格：69,900円（税込）
セール価格：64,900円（税込）
商品特長：
・アルミ製タンクによる軽量設計
・50Lの大容量で連続作業に対応
・業務用途や作業時間の長い現場にも適したモデル
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself04/
商品4
商品名：エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 30L 100V ブラック
通常価格：49,900円（税込）
セール価格：44,900円（税込）
商品特長：
・軽量かつコンパクトな設計
・持ち運びや設置場所を選ばないサイズ感
・静音性と扱いやすさを両立
URL：https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself02/
