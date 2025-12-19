McKay BrothersとGo Westが提携、シカゴと東京間のネットワーク遅延の低減を目指す

高速プライベート帯域幅と市場データ・サービスがまもなく提供開始

シカゴ、2025年12月19日 /PRNewswire/ -- 金融市場で取引を行う企業向け輸送サービスの世界的リーダーであるMcKay Brothersは、グローバル金融市場への効率的なアクセス創出を目的として提携する主要グローバル取引企業コンソーシアムであるGo Westと協力し、シカゴと東京を結ぶネットワークの開発/運営を開始します。McKayは2026年1月下旬よりサービスを開始し、即座に最初のレイテンシー改善を実現します。McKayの姉妹会社であるQuincy Dataは、このルートで輸送される取引所市場データをアジアの複数拠点に配信します。McKayとQuincyが提供する全サービスは、長年にわたる公平な競争環境方針のもとで管理され、Go West加盟企業と同様の低レイテンシーをすべての顧客が体験できます。McKayとQuincyは、これらのサービス利用を検討する取引会社への支援体制を整えています。

「主要金融センターを結ぶこの重要なリンクでGo Westと提携できることを大変喜ばしく思います」とMcKay Brothers共同創業者であるStephane Tycは述べています。「シカゴと東京間で最高の輸送と市場データを必要とするすべての企業にサービスを提供できることを楽しみにしています。」

McKay Brothersは世界主要金融市場間のプライベート伝送サービスを提供し、主要なAliCloudおよびAWSアベイラビリティ・ゾーンへの接続も実現しています。Quincy Dataは東京、上海、香港特別行政区、シンガポールを含む世界22拠点で主要金融取引所のリアルタイム市場データを配信しています。

McKay Brothersについて McKay Brothersは金融市場向けデータ伝送サービスの主要プロバイダーです。同社は世界最先端の短距離/長距離ネットワークを運用し、速度/信頼性/回復力を重視した伝送サービスを提供しています。McKayは最も高度な市場参加者から信頼を得ています。McKayのサービスはすべてのクライアントに公平な条件で提供されます。連絡先：Wechat連絡先情報はcontact@mckay-brothers.comまでメールでお問い合わせください

Quincy Dataについて Quincy Dataは、超低遅延市場データの配信におけるグローバルリーダーです。同社は、世界の金融市場で活動する最も洗練され成功した取引会社にサービスを提供しています。Quincy Dataは、北米、欧州、アジアの主要金融センターに拠点を構えています。Quincyのサービスは、すべてのクライアントに公平な条件で提供されます。連絡先：Wechat連絡先情報はcontact@quincy-data.comまでメールでお問い合わせください

Go Westについて Go Westネットワークは、シカゴと東京間の最低レイテンシー経路を提供することで、グローバル金融市場への効率的なアクセスを実現するため、複数の取引会社によるコンソーシアムによって構築されました。

免責事項 McKay BrothersとGo Westは独立した企業体です。本提携はパートナーシップ、合弁事業、共同事業の形成を意味するものではありません。

（日本語リリース：クライアント提供）

