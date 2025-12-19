SIRHA BAKE & SNACK 国際拠点は1月18～21日、パリで開催されます





PARIS, 2025年12月19日 /PRNewswire/ -- Sirha Bake & Snackは、製パン、製菓、スナッキング分野における世界有数の国際拠点であることを改めて確認しました。第26回を迎える大会は、1月18日（日）から1月21日（水）まで、深い変革を遂げ、世界市場への輸出に成功しているこの分野において、すべての関係者の商機が結集する戦略的プラットフォームとして位置づけられています。

グローバルなパートナーシップが築かれる場

～を背景に105か国からの訪問者が17％を占める、Sirha Bake & Snackは、進出を検討する職人、展開を整備するフランチャイザー、そして新たな成長の手段を模索するメーカーにとって理想的な場です。この450の出展者・ブランド（うち15％は海外出展者）が自らのコンセプトを試し、将来のパートナーを見つけ、それぞれの市場を形作るトレンドを探るために集まります。

見本市は、出展内容を次の3分野に分けて構成しています：

+ 製パン業：製粉業者、酵母専門家、原料供給業者、パン製品や機器の製造・流通業者…

+ 軽食: 急成長している分野（ベーカリーとスナッキングに充てられた2,000㎡超-展示面積の23％を占める）であり、高品質で贅沢、かつ持ち運びに適した体験を求める消費者の新たな期待に応え、ハイブリッドなフードコンセプトの台頭を反映しています。

+ スイーツ：設備や業務用・家庭用の小型機器、原材料・食材のメーカーおよび設置業者 - チョコレートを含む…

フレンチベーカリー: 世界市場を席巻するモデル

フレンチベーカリーの国際的成功は既に実証されています。確立されたフレンチコンセプトが各大陸で展開され、本物志向の顧客を惹きつけています。顧客は本物性と高品質、そして今や重要な商業的資産となっているフレンチならではの料理的特徴を求めています。

Sirha Bake & Snack は、フレンチ発のイノベーターが遠方市場の期待に応じて自社の提供内容を適応させる方法を学ぶ場を提供するとともに、国際バイヤーに市場で最良のソリューションへのアクセスを与え、展開戦略の構築を支援します。

変革、イノベーション、そして人材のためのプラットフォーム

商談にとどまらず、この展示会は専門知識の交流とエコシステムの変革を促進する場を提供します。

フォーラムとスナッキングステージでは著名なシェフや業界の専門家による討論やデモンストレーションが行われ、市場全体の動向が読み解かれます。一方、ベイクコンテストステージとスイートステージは4つの国際大会を通じて次世代の才能にスポットライトを当てます：フレンチスクールカップ（1月18日・19日）、ベーカリーワールドカップ（1月20日・21日）、パティスリーワールドカップ 欧州選抜（1月18日・19日）およびインターナショナル・フレンチ・ペストリー・トロフィー（1月20日・21日）。

業界全体にとって、Sirha Bake & Snackは触媒となり、アイデアをプロジェクトへ、出会いをパートナーシップへ、トレンドを新たな機会へと変えていきます。フレンチベーカリーは、市場の変化に的確に対応し、業界の基準としての地位を確固たるものにしています。

