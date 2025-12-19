CognizantとMicrosoft、AIトランスフォーメーションとフロンティア・ファーム体験の推進に向けてパートナーシップを拡大

この協業では、Microsoftの信頼性の高いクラウドとCognizant'の業界向けプラットフォームを組み合わせ、AIを活用したソリューションを共同で創出します。これにより、企業が働き方を再定義し、イノベーションをスケールさせることを支援します。

米国ニュージャージー州ティーネック, 2025年12月19日 /PRNewswire/ --Cognizant（NASDAQ: CTSH）は本日、Microsoftと複数年にわたる戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。本提携は、グローバル企業がAIを中核に据えた「フロンティア・ファーム」--すなわち、働き方を再定義し、新たな価値を創出し、責任ある形でイノベーションを拡大する組織--へと進化することを支援するものです。





本契約のもと、CognizantとMicrosoftは、業界水準に対応したAIソリューションを共同で構築し、グローバルに共同販売を行うとともに、金融サービス、ヘルスケア／ライフサイエンス、小売、製造といった主要分野における大規模案件で協業していきます。

本パートナーシップでは、Work IQ、Foundry IQ、Fabric IQの各機能によって強化されたエージェンティックAIおよびCopilotをミッションクリティカルなワークフローに組み込み、生産性、顧客体験、そしてオペレーションのレジリエンスを加速させます。本パートナーシップは、Cognizantが市場に提供しているCognizant Neuro® AIスイートの拡充にもつながるもので、MicrosoftのクラウドおよびAIサービスを活用しています。

「今日、AIは私たちが推進するあらゆる変革プログラムの基盤となり、その形を決定づけています」と、CognizantのCEOであるRavi Kumar S氏は述べています。「私たちは、当社の三つのベクトルから成るAIビルダー戦略に本パートナーシップを連携させることで、拡張性の高いソリューションを共同で構築し、グローバルに共同販売を行い、クライアントに測定可能な成果をもたらす大規模案件で協業していきます。

Kumar氏は続けて次のように述べています。「Microsoftの信頼性の高いクラウドとAIを、Cognizantの業界向けプラットフォームと組み合わせることで、企業全体にAIをスケールさせるという"ラストマイル"の課題を、クライアントが解決するための強力な立場を築いています。」

Cognizantは、デリバリーおよびコンサルティングチーム全体でMicrosoft 365 CopilotとGitHub Copilotの導入を拡大するとともに、Microsoft Azure、Azure AI Foundry、関連技術に関する人材育成を進め、俊敏でAIに精通した人材基盤を構築します。本協業では、TriZetto、Skygrade、FlowSource™といったコグニザント独自のプラットフォームも活用し、業界別の高度化を実現するとともに、大規模にソフトウェアエンジニアリングのモダナイゼーションを推進します。

「深い業界知見と大胆なイノベーションを融合させるCognizantの能力は、企業がAIを中核とするフロンティア・ファームへと進化するのを支援するために、私たちが共にイノベーションを進めるうえで、非常に優れたパートナーであることを示しています」と、Microsoftのコマーシャル事業CEOであるJudson Althoff氏は述べています。「Microsoftの信頼性の高いクラウドとエージェンティックAIの能力を、Cognizantのプラットフォームおよびグローバルなデリバリー規模と組み合わせることで、業務の流れの中に組み込まれた業界特化型ソリューションの創出を加速し、世界中の共同顧客に変革的な価値をもたらしていきます。」

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2848466/Cognizant_Microsoft_Release.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

