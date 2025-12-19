ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES」との初のコラボレーションが実現

「PEARLY GATES CUP 2025」全国8大会にて

共同開発の特別仕様リカバリーウェアを参加賞として提供

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」とのコラボレーションによる特別仕様のリカバリーウェアを共同開発。2025年に開催された「PEARLY GATES CUP 2025」全国8大会において、参加賞として提供したことをお知らせいたします。

「PEARLY GATES CUP」は、ゴルフを愛するお客様を対象に毎年全国各地で開催される、完全招待制の特別なコンペティションイベントです。昨今、ゴルフにおいても「パフォーマンスを高めるコンディショニング」と同時に、「プレー後のアフターケア」の重要性が広く認識されるようになっています。PEARLY GATESでは、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というブランドコンセプトのもと、プレー中のファッションだけでなく、プレー後に身体を整える時間も、PEARLY GATESを身につけて心地よく過ごしてほしいという想いが強まっていました。

その想いを具体的なプロダクトとして形にするパートナーとして選ばれたのが、医療機器メーカーとしてプロゴルファーをはじめとするアスリートのケアを支える、磁気健康ギア・コラントッテです。両社の「ゴルフをもっと楽しんでほしい」という共通の価値観と、パフォーマンスとリカバリーをトータルで考えるというビジョンが合致したことから、今回のコラボレーションとリカバリーウェアの共同開発が実現しました。

PEARLY GATES ： あらゆる枠を超えた新しいゴルフウェアとゴルフ本来の持つ素晴らしさへの追求

コラントッテ ： 磁気のチカラで身体のケアを考える医療機器メーカーとしての視点

という、それぞれの強みが自然なかたちで重なりました。

PEARLY GATES とは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989 年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウェアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウェアとゴルフ本来の素晴らしさを、PEARLY GATESは提案し続けています。

【特別仕様リカバリーウェア概要】

プルオーバー：

フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をＮ極Ｓ極交互配列

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

ロングパンツ：

フェライト永久磁石180ミリテスラ６個をＮ極Ｓ極交互配列

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

今回のコンペ参加者だけに提供された完全限定品です。パーリーゲイツおよび当社での販売はございません。

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。









管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/