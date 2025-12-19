ヤンギ・アヴロド: ウズベキスタン、国際資本誘致に向けて工業団地の開発を加速

ウズベキスタン・タシケント, 2025年12月18日 /PRNewswire/ --ウズベキスタンは、工業団地の創設を通じて、中央アジアにおける革新的な物流ハブの構築を進めています。DP Worldは、同国においてマルチモーダルハブを開発しており、地域全体の貿易ルートを一変させることが期待されています。



Yangi Avlod: Uzbekistan accelerates the development of industrial zones to attract international capital



ウズベキスタンは、特化型工業団地の整備を通じて、産業発展における新たなパラダイムを先導しています。魅力的な投資環境は、世界有数の物流オペレーターであるDP Worldの関心をすでに引きつけており、同社はウズベキスタン国内に国際的な輸送・物流ハブを建設するための投資を決定しました。

DP WorldのCEOであるSultan Ahmed bin Sulayem氏は、次のように述べ、このプロジェクトの重要性を強調しました。「タシケント・マルチモーダル物流ターミナルは、世界水準のインフラとスマート物流機能をこの地域にもたらし、サプライチェーンの効率を向上させるとともに、さまざまな産業分野のビジネスを支援するでしょう。」

マクロトレンド：ウズベキスタンへの投資拡大

最新の工業団地の一つが「Yangi Avlod」で、設立からまだ1年しか経っていません。

メリット

入居企業には、主要な4つの税金が免除されます。さらに、関税上の優遇措置が適用され、長期土地リースも可能であり、リース権および資産を担保として活用することもできます。

ターンキー型エコシステム

各区画ごとに建設中のインフラには、天然ガス、飲料水、電力、アクセス道路、廃棄物処理システムが含まれています。投資家には、完全に整備された用地が提供されます。

ヤンギ・アヴロド近隣では国際空港とタシケント-サマルカンド高速道路が建設中であり、貨物ターミナルも設置される予定です。

行政モデル

ヤンギ・アヴロドは、包括的なワンストップショップ方式で運営されています。管理会社は、法人設立から各種インフラサービスの導入まで、各投資プロジェクトを綿密に監督しています。

結果

中国およびアラブ首長国連邦の企業がすでにヤンギ・アヴロドの入居企業となっています。入居企業の中には、East Can Solutions、JAC Motors Toshkent、EASをはじめ、食品、建設、包装、電気分野などのさまざまな企業が含まれています。

「戦略的な立地、政府の支援、柔軟な運営体制を理由に、私たちは「ヤンギ・アヴロド」を選択しました。これは、ウズベキスタン市場への参入を目指す企業にとって、確かな出発点となります」と、JAC Motors Toshkentのマーケティング・セールス部門 チーフセールススペシャリストのGo Tianxiao氏は述べました。

国家政策は、工業団地を経済発展の原動力へと変革し、地域の新たな産業拠点を形成しています。

ウェブサイト: https://yangiavlodzone.uz/en\

メール：info@yangiavlodzone.uz

電話番号：+998771512414

+998781137171

