グローバルモバイルバッテリー市場の展望 2026-2035：成長要因、市場シェア、および動向
モバイルバッテリーに関する本レポートは、市場の詳細な分析を提供しており、歴史的期間である2020年から2025年までをカバーするとともに、2025年から2030年、および2035年までの市場動向を予測しています。レポートはすべての地域における市場動向を評価し、各地域の主要経済国について詳細な洞察を提供しています。
2025年、世界のモバイルバッテリー市場は約249億500万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率6.6％で成長しました。市場は2025年の24億9005万ドルから2030年には342億542万ドルに成長すると予測され、成長率は6.59％となる見込みです。2030年以降も市場は成長を続け、年平均成長率6.1％で推移し、2035年には459億5500万ドルに達すると予測されています。
主要企業が採用する戦略
モバイルバッテリー市場の主要企業は、競争力を強化するために以下の戦略を実施しています：
● 戦略的パートナーシップを構築して競争上の優位性を高めること。
● 技術力向上と市場リーチ拡大のための協業。
● 進化する性能・効率要求に対応するための新製品の投入。
市場機会を捉えるための戦略的推奨
新たな機会を活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーはモバイルバッテリー企業に以下の取り組みを推奨しています：
● 長時間のデバイス稼働をサポートする高密度バッテリー技術の進化。
● スマートフォンの電力効率を改善する高密度バッテリー材料の活用。
市場概要
モバイルバッテリーとは、主にスマートフォンおよびその他の携帯電話を駆動するために設計された充電可能なエネルギー貯蔵ユニットです。これらは、無線での動作を可能にし、さまざまな環境での携帯性と途切れない使用を確保するために必要なエネルギーを提供する重要な構成要素です。
これらのバッテリーは通常、製造時にデバイスに組み込まれるか、交換用部品として個別に販売されます。補完製品には、充電器、充電ケーブル、ドッキングステーション、携帯用モバイルバッテリーが含まれます。代替製品には、内部バッテリーが機能しない場合や長時間の使用が必要な場合に使用される外部モバイルバッテリーやワイヤレス充電パッドがあります。
世界のモバイルバッテリー市場における主要企業
2024年、上位10社は市場全体の31.2％を占めました。最大手はSamsung SDI株式会社で、市場シェアは5.6％でした。その他の主要企業は以下の通りです：
● BYD株式会社 - 5.1％
● パナソニック株式会社 - 5.0％
● LG化学（LGエネルギーソリューション）
● サンウォダ・エレクトロニクス株式会社
● 村田製作所株式会社
● デサイ・バッテリー株式会社
● TDK株式会社（アンペレックス・テクノロジー株式会社）
● EVEエナジー株式会社
● ベルキン・インターナショナル株式会社
配信元企業：The Business research company
