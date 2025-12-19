キーレスエントリーシステム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.35％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、キーレスエントリーシステムに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「キーレスエントリーシステムレポート」ではハードウェア革新、クラウドオーケストレーション、高まるプライバシー期待が相まって、キーレスエントリー技術をプラットフォーム中心のサービスへと変革している状況についての考察や、貿易政策と関税別調達決定が、アクセス制御バリューチェーン内のサプライヤーネットワーク、設計選択、サービス経済性をどのように再構築しているかを分析などを提供します。
世界のキーレスエントリーシステム市場規模は、2024年に59億2,000万米ドルと評価され、2025年の67億米ドルから2032年には161億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860254-keyless-entry-systems-market-by-application-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・商業施設および住宅物件におけるキーレスエントリーシステム分野での生体認証多要素認証の導入
・AIを活用した行動分析の統合による、パーソナライズされたアクセス制御とセキュリティアラートの実現
・暗号化されたクラウド接続を備えたスマートフォンベースのデジタルキーソリューションに対する需要の高まり
・改ざん防止機能を備えたキーレスエントリー記録を強化するためのブロックチェーン技術を活用したアクセスログの導入
・キーレスエントリーハードウェアおよびソフトウェアにおけるIoT対応予測保守機能の登場
・キーレスアクセスにおける屋内位置測位精度向上のための超広帯域技術の発展 など
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 キーレスエントリーシステム市場：用途別
・自動車、生体認証、Bluetooth/Wi-Fi、NFC、RFID、商業用、生体認証など
第9章 キーレスエントリーシステム市場：エンドユーザー別
・アフターマーケット、OEM
第10章 キーレスエントリーシステム市場：流通チャネル別
・オフライン、オンライン
第11章 キーレスエントリーシステム市場：地域別
第12章 キーレスエントリーシステム市場：グループ別
第13章 キーレスエントリーシステム市場：国別
第14章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・キーレスエントリーシステム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に59億2,000万米ドル、2025年には67億米ドル、2032年までには161億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.35%です。
・キーレスエントリーシステムの進化について教えてください。
キーレスエントリーシステムは、単なる利便性機能から、アイデンティティ、接続性、車両や施設のエコシステムサービスを統合する戦略的プラットフォームへと移行しています。
・キーレスエントリー技術の変革要因は何ですか？
「キーレスエントリーシステムレポート」ではハードウェア革新、クラウドオーケストレーション、高まるプライバシー期待が相まって、キーレスエントリー技術をプラットフォーム中心のサービスへと変革している状況についての考察や、貿易政策と関税別調達決定が、アクセス制御バリューチェーン内のサプライヤーネットワーク、設計選択、サービス経済性をどのように再構築しているかを分析などを提供します。
世界のキーレスエントリーシステム市場規模は、2024年に59億2,000万米ドルと評価され、2025年の67億米ドルから2032年には161億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860254-keyless-entry-systems-market-by-application-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・商業施設および住宅物件におけるキーレスエントリーシステム分野での生体認証多要素認証の導入
・AIを活用した行動分析の統合による、パーソナライズされたアクセス制御とセキュリティアラートの実現
・暗号化されたクラウド接続を備えたスマートフォンベースのデジタルキーソリューションに対する需要の高まり
・改ざん防止機能を備えたキーレスエントリー記録を強化するためのブロックチェーン技術を活用したアクセスログの導入
・キーレスエントリーハードウェアおよびソフトウェアにおけるIoT対応予測保守機能の登場
・キーレスアクセスにおける屋内位置測位精度向上のための超広帯域技術の発展 など
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 キーレスエントリーシステム市場：用途別
・自動車、生体認証、Bluetooth/Wi-Fi、NFC、RFID、商業用、生体認証など
第9章 キーレスエントリーシステム市場：エンドユーザー別
・アフターマーケット、OEM
第10章 キーレスエントリーシステム市場：流通チャネル別
・オフライン、オンライン
第11章 キーレスエントリーシステム市場：地域別
第12章 キーレスエントリーシステム市場：グループ別
第13章 キーレスエントリーシステム市場：国別
第14章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・キーレスエントリーシステム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に59億2,000万米ドル、2025年には67億米ドル、2032年までには161億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.35%です。
・キーレスエントリーシステムの進化について教えてください。
キーレスエントリーシステムは、単なる利便性機能から、アイデンティティ、接続性、車両や施設のエコシステムサービスを統合する戦略的プラットフォームへと移行しています。
・キーレスエントリー技術の変革要因は何ですか？