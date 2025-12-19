行動で共鳴を育み、粘り強く初心を貫く ― アジアパラ競技大会支援におけるチェリーのESG実践

ドバイ（UAE）、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- 現地時間12月14日の夜、2025年アジアユースパラ競技大会が万雷の拍手の中閉幕に近づく中、花火がドバイの夜空を照らし、会場に最後の輝きを放った。Chery 社は、大会の公式かつ独占的なモビリティ パートナーとして、包括的な技術的専門知識を活用して大会を最初から最後までサポートし、数々の記憶に残るハイライトを生み出しました。これらには、AiMOGAロボットのMornine氏とAPC会長のMijad氏による共同の開会のアナウンスから、ロボットが主導する画期的な表彰式、競技前にすべてのアスリートに日焼け止め用具を寄付すること、イベント期間中にTIGGOファミリーの車両が継続的に提供したシャトルサービスとエスコートサービスまで、多岐にわたりました。Cheryは、オリンピックの準備と成功の実現の両方を促進することに全力を尽くしました。奇瑞国際の副社長であるZhu Shaodong氏は閉会式の挨拶で次のように述べた。「Cheryは、地球規模の持続可能な開発に貢献する上で、『どこかで、どこかのために、どこかにいる』という原則に従い続けます。」社会貢献の一環としてスポーツイベントを支援することは、Cheryにとって名誉であり誇りでもあります。」



Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot



ESGコミットメントを満たすため、Cheryは複数の世界クラスの「グリーンファクトリー」を設立し、持続可能な製造に向けた継続的な変革を推進しています。同社はまた、国際自然保護連合（IUCN）などの国際機関と協力し、海草の保全などの生態学的取り組みに取り組んでいます。同時に、Chery はユニセフと協力して世界中の約 4,000 万人の子供たちの教育を支援し、障害者や子供たちの福祉に対する長期的な取り組みを続けています。さらに、Cheryはカザフスタン国立パラリンピック委員会やアジアパラリンピック委員会と積極的に協力し、さまざまなインクルーシブプログラムを実施しています。2025年10月に開催されたCheryブランドユーザーサミットにおいて、Cheryは再びESGグローバルアライアンスの形成を主導し、世界中のディーラーネットワークと持続可能な開発イニシアチブを共有し、バリューチェーン全体に責任ある慣行を拡大しました。

大会が閉幕に近づくにつれ、Cheryはテクノロジーを推進力とし、責任を礎として、商業的成功だけでなく、社会全体にとってより包括的で勇気ある未来を築くために邁進していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

