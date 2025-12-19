J:COMとPlume、クラウドベースのAIを活用した先進的なWi-Fi 7ソリューションを発表





日本最大のマルチシステムオペレーターであるJ:COMが、顧客およびそのスマートホームにおける高まるニーズに対応するため、初のAI対応Wi-Fi 7サービスを展開。

パロアルト（カリフォルニア州）, 2025年12月18日 /PRNewswire/ -- J:COMとPlumeは本日、PlumeのAI対応プラットフォームを基盤とした、日本の個人向け顧客を対象とするJ:COM初のWi-Fi 7サービスの提供開始を発表しました。今回の提供開始により、J:COMの高性能なWi-Fi 7ゲートウェイとPlumeのクラウドベースのインテリジェンスによる最適化が融合し、日本全国において、より高速で安定した接続性と次世代スマートデバイスへの対応力を備えた家庭内体験を実現します。



Plume and J:COM delivering AI-enabled Wi-Fi 7 for smarter, faster connections.



J:COMは、日本最大のマルチシステムオペレーターであり、全国で約570万の加入者にサービスを提供しています。家庭内での接続デバイスの増加や、多くの家族が集合住宅など高密度な居住環境で暮らす中、Wi-Fiはますます複雑化する現実の利用環境に適応していく必要があります。Wi-Fi 7は最高水準の通信速度を実現するよう設計されており、PlumeのAIプラットフォームは、5億台の接続デバイスから学習したインテリジェンスを活用することで、その基盤にレジリエンス、信頼性、カバレッジを付加します。この組み合わせにより、J:COMは日本最高水準の家庭内Wi-Fi体験を提供することが可能になります。

「Plumeとともに、現在および将来のお客さまのニーズに、より的確にお応えするための重要な一歩を踏み出します」と、J:COM代表取締役社長のIwaki Yoichi氏は述べました。「J:COMは数年にわたりPlumeを戦略的パートナーとして信頼しており、当社のサービス提供を高度化するため、同社の技術を継続的に採用しています。Wi-Fi 7は新たなスループットの可能性をもたらし、Plumeプラットフォームのインテリジェンスと組み合わせることで、すべてのデバイスにおいて、より一貫性があり、より信頼性が高く、かつお客さまにとって使いやすいサービスを提供することが可能になります。J:COMは、日々の暮らしをより豊かにする技術の導入を今後も継続していきます。今回の新たなJ:COM NETサービスは、品質、信頼性、そしてお客さまへの配慮に対する当社の継続的な取り組みを反映したものです。」

「この先進的なWi-Fi 7サービスを日本全国の家庭に提供するにあたり、J:COMを支援できる機会を得られたことを大変光栄に思います」と、Plumeの社長兼CEOであるDan Herscovici氏は述べました。「Wi-Fi 7とPlumeのインテリジェンスを組み合わせることで、J:COMは一般的なルーターでは到底実現できない体験を提供しています。お客さまは、家族が日常的に通信環境に依存していることへの深い理解を反映した、よりスマートで適応性の高い家庭内体験を享受できます。J:COMは、お客さまのニーズに応えるサービス提供において思慮深いリーダーシップを発揮しており、市場を前進させ続ける同社とともに取り組めることを光栄に思います。」

AIで強化されるJ:COMのWi-Fi 7

Wi-Fi 7は、より広帯域なチャネル、高度な変調方式、そしてマルチリンクオペレーション（MLO）を導入しています。これらの機能によりピーク速度は向上しますが、多くの家庭では、異なる世代のWi-Fiデバイスが混在し、干渉状況や利用パターンも多様に変化しています。

J:COMのWi-Fi 7サービスは、Wi-Fi 7単体では解決できないこうした環境条件に対応するため、PlumeのAIプラットフォームを活用し、すべてのデバイスにとって最適な接続環境を実現します。

この統合的なアプローチにより、以下を実現します。

家庭内のリアルタイムな通信パフォーマンスに基づくAI主導の調整

Wi-Fi 7の全機能を利用できないWi-Fi 5およびWi-Fi 6デバイスにおける通信品質の向上

日本の高密度な集合住宅環境における、より安定した接続性

ストリーミング、ゲーム、ビデオ通話のよりスムーズな体験

デバイスを保護し、オンライン上の脅威から防御するための家庭内サイバーセキュリティの強化

J:COMのカスタマーケアチーム向けの可視性およびサポートツールの向上

これにより、J:COMの利用者は、Wi-Fi 7の性能をピーク時の速度にとどまらず、日常的な利用のあらゆる場面で体感できるようになるとともに、カスタマーケアおよびサポート体験のさらなる向上が実現します。

J:COMの加入者向けに提供されるPlume搭載Wi-Fi 7

Plumeのプラットフォームは、デバイスを利用可能な最適なアクセスポイントおよび周波数帯へと誘導し、メッシュネットワークを管理するとともに、干渉を低減し、アプリケーション認識型のパフォーマンスをサポートします。これらの機能により、家庭内全体にわたって、より広いカバレッジ、より安定した通信速度、そして信頼性の向上を実現します。

J:COMの利用者は、J:COMブランドのPlume Homeアプリを通じてサービスを管理しており、同アプリではWi-Fi、セキュリティ、ペアレンタルコントロール、接続デバイスに関する高度な管理機能が提供されます。

Plumeに関する追加情報はplume.comでご覧いただけます。

J:COMに関する追加情報はJ:COMの公式ウェブサイトでご確認いただけます。

J:COM Co., Ltd.について

1995年に設立されたJCOM Co., Ltd.（J:COM）は、日本最大のマルチシステムおよびマルチチャンネルオペレーターです。システム運営において、J:COMは、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口の各地域で事業を展開する11の連結子会社を通じて、約577万の加入世帯に対し、ケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力サービス、ならびにIoTデバイスを活用した各種サービスを提供しています。J:COMのフランチャイズエリアにおけるサービス提供可能世帯数（「homes passed」）は2,255万世帯です。チャンネル運営においては、J:COMは14のテーマ別チャンネルに投資・運営を行っており、これらのチャンネルをCATV、衛星、通信事業者向けに提供しています。

Plumeについて

Plumeは2016年にインターネットサービスプロバイダー（ISP）向けの初のマネージドWi-Fiプラットフォームを開発し、現在もクラウド管理型Wi-Fi、セキュリティ、体験の分野において、業界最高水準のソリューションで市場をリードしています。同社のプラットフォームには約5億台のデバイスが接続されており、世界中の400社以上のISPにとって信頼されるテクノロジーパートナーとして、加入者により優れたWi-Fi体験とサービスを提供するとともに、各社の運用およびサポート体制の効率化を支援しています。Plumeは、主要なシリコン、CPE、プラットフォームSDKに事前統合されサポートされているオープンソースフレームワークであるOpenSync®を活用するとともに、RDK-BやprplWaveといった業界標準にも対応しています。このアプローチにより、Plumeはターンキー型およびモジュール型のソリューションを提供することが可能となり、ISPに最大限の柔軟性をもたらすと同時に、よりシンプルかつ迅速な導入を実現します。Plumeは、ISPが競争力を維持し、加入者や市場の変化するニーズに適応するためのインテリジェンスとイノベーションの優位性を提供しています。PlumeがどのようにISPを支援しているか、その詳細については、https://www.plume.com をご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2847424/Plume_JCOM.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1960101/Plume__Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com