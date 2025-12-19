AIMOTIVEとLG、CES 2026で先進統合IVI/ADASコントローラーを発表





ブダペスト（ハンガリー）, 2025年12月19日 /PRNewswire/ -- 先進的な人工知能と自動運転ソフトウェアの大手開発企業であるaiMotiveは、LGと協力し、CES 2026で次世代の高性能コンピューティング（HPC）Liteプラットフォームを発表します。このプラットフォームは、高度な運転支援と車内体験をサポートするように設計されており、LGの車載インフォテインメント（IVI）システムと高度運転支援システム（ADAS）を単一のコントローラーに統合しています。aiMotiveとLGは、今年5月から新しいHPCプラットフォームに協力しています。

HPC プラットフォームは車両の中央処理装置として機能し、複数の機能を LG の HPC 電子制御ユニット (ECU) に統合します。ECU には、aiMotive の aiDrive ソフトウェア ソリューションが搭載されています。

統合された aiDrive ソリューションは、HD マップを使用せずに、複数のカメラ、複数のレーダー セットアップを活用して、高速道路および対象となる二次道路でのレベル 2+ の自動ナビゲーション支援運転をサポートします。このシステムは信号を認識し、停止線で車両を停止させ、高速道路の速度制限に応じて車両の速度を自動的に調整します。また、車線変更や合流の際には追い越し操作をインテリジェントに実行し、後方からの車両に道を譲ります。

HPC Lite は、IVI と ADAS の機能を単一のコントローラーに統合することで、ハードウェアの複雑さとコンポーネント数を削減するように設計されています。そのアーキテクチャにより、ドメイン間の効率的なデータ処理と通信が可能になり、応答性の高いシステム動作と合理化された車両システム設計がサポートされます。

このプラットフォームのもう一つの重要な機能は、次世代の自動車用ディスプレイ向けに最適化された高度なヒューマンマシンインターフェース (HMI) です。計器クラスターとセンター情報ディスプレイ (CID) を組み込んだ統合デジタルコックピットの利便性に加えて、LG の HMI は、車両の周囲の直感的な 3D および 2D グラフィックスを提供することでドライバーが道路に集中し続けることをサポートする ADAS Confident View を提供します。

改良されたユーザー インターフェイスとユーザー エクスペリエンスにより、ドライバーと乗客は、前方の車両までの距離や車線逸脱警告などの重要な ADAS アラートから、リアルタイムの交通状況に基づいたルート提案まで、幅広い情報に簡単にアクセスできます。

CES 2026（1月6日～9日、ラスベガス）において、aiMotiveとLGはHPC Liteプラットフォームを発表します。このプラットフォームは、次世代自動車の複雑な機能を効率的に管理することができ、ソフトウェア定義車両（SDV）時代の中核技術になると期待されています。

「AIを活用したソフトウェアに関する当社の専門知識と自動車エコシステムに対する深い理解により、自動運転のためのスケーラブルで信頼性の高いソリューションを提供することができます」と、aiDriveのSVPであるGábor Pongrácz氏は述べています。「LGと提携し、運転をより安全でインテリジェントにするプラットフォームに当社の技術を提供できることを誇りに思います。」

「aiMotiveと共同開発したこの次世代ソリューションは、当社が統合IVIおよびADASテクノロジーに継続的に注力していることを反映しています」と、LGビークルソリューションカンパニーの社長であるEun Seok-hyun氏は述べています。「このプラットフォームはSDVの開発をサポートし、柔軟で高性能な自動車ソリューションを提供するという当社の戦略と一致しています。」

LGの詳細については、www.LG.com/global/mobilityをご覧ください。

aiMotiveの詳細については、www.aimotive.comをご覧ください。

