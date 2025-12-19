株式会社ジーフォース(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：櫻井 英世)は100g未満の本格電動RCヘリコプター「MH-60 INCR(エムエイチロクマル・アイエヌシーアール)」を2025年12月27日(土)よりRC専門店、オンラインショップ等で発売いたします。





MH-60 INCR 1/48電動RCヘリ





商品詳細URL： https://www.gforce-hobby.jp/products/GB500.html









【タクティカルな質感の特殊部隊風仕様】

ディスプレイモデル並みの精密ディティールはそのままに、特殊部隊仕様を彷彿とするダークカラーに一新。マットな質感が際立つ重厚な仕上がりで、「MH-60 Black Hawk」のタクティカルな雰囲気をリアルに再現しました。





ディスプレイモデル並の精密ディティール





【オプティカルフロー搭載で安定性が格段に進化】

機体下部のカメラで地表の動きを検知し、位置のズレを自動補正するオプティカルフローセンサを搭載。ホバリングの安定性が飛躍的に向上し、誰でも安心して上質なフライトを楽しめます。





オプティカルフローによるオートホバリング





【高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載】

メインモーターには、高出力・高効率を誇るブラシレスモーターを搭載。高い応答性と優れた静粛性により、小型機ながらも滑らかなホバリングから力強い上昇・旋回を安定して実現します。





MH-60 INCRフライトイメージ





製品URL ： https://www.gforce-hobby.jp/products/GB500.html

YouTube動画： https://www.youtube.com/watch?v=aeslRe94nnY









■製品特徴

・位置のズレを補正し安定したホバリングを実現するオプティカルフローセンサを搭載

・特殊部隊を思わせるクールなマットブラック基調のカラーリング

・エアインテークや機体表面のリベットをインジェクション成形でリアルに再現

・メインモーターに高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載

・高電圧3.8VハイボルテージLiPoによりパワフルなフライトを実現

・可変ピッチ機構の採用により、繊細なホバリングやアグレッシブな上昇下降が可能

・実機を彷彿させる後退角のついた4枚ローターブレード仕様

・操作モードの切り替え可能な、技術適合証明取得済み2.4GHz送信機が付属

・バッテリーを含めた総重量99gの航空法規制対象外機種

・専用ディスプレイスタンド、ランディングパッドが付属









【商品概要】

『MH-60 INCR(エムエイチロクマル・アイエヌシーアール)』

発売日 ：2025年12月27日

品番 ：GB500

JAN ：4580416465007

価格 ：21,450円(税込)

機体寸法：全長265mm、全高72mm

総重量 ：99g

飛行時間：約8分

付属品 ：MH-60 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、

飛行用Li-Po バッテリー、USB充電ケーブル、

予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・メインギア)、

工具(プラスドライバー・六角レンチ)、ディスプレイスタンド、

ランディングパッド、取扱説明書

必要な物：送信機用単三電池×6本

対象年齢：14歳以上





MH-60 INCR パッケージ





【会社概要】

社名 ： 株式会社ジーフォース

所在地 ： 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

代表者 ： 代表取締役社長 櫻井 英世

設立 ： 2013年7月

事業内容： ラジコン機器輸入卸売販売、製品企画等

URL ： https://www.gforce-hobby.jp/