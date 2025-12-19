株式会社プリミティブシンク(代表取締役 斉藤 寛久)は、宮城県の気仙沼大島にて運営する「グランピング＆キャンプCAMELLIA気仙沼大島」(所在地：宮城県気仙沼市中山245-2)において、東北太平洋沿岸を縦断するロングトレイル「みちのく潮風トレイル」大島コースのトレッキングとグランピングの宿泊をセットにした新たな体験型宿泊プランを販売いたします。





「みちのく潮風トレイル」大島コース





■宿泊プラン詳細

【宿泊プラン名】

「みちのく潮風トレイル」トレッキングステイプラン





【販売開始月】

2025年12月中旬～ (公式サイト、各宿泊予約サイトにて販売)





【キャプション】

環境省が整備している東北の太平洋沿岸(青森～福島)を縦断する全長約1,000kmを超えるロングトレイルコース「みちのく潮風トレイル」。美しいリアス海岸や断崖絶壁など、太平洋のダイナミックな景色と多様な美しい自然を満喫しながらトレッキングができるコースです！

本プランでは、コースの一部でもある宮城県「気仙沼大島」の知られざるスポットも楽しめる大島コース(約6km)のトレッキングを体験いただきます。バックパッカーとしての経験豊富なガイドとともに歩きますので、トレッキング初心者の方へもおすすめです♪

当施設の「グランピング」と「みちのく潮風トレイル」大島コースのトレッキング、記憶に残る体験をぜひお楽しみください！





【公式サイト宿泊予約ページ】

https://x.gd/PZucH









■Aプラン 「みちのく潮風トレイル」トレッキングガイド＆2食付BBQ

・プラン内容

ドームテントでの夕食・朝食付ご宿泊＆翌日チェックアウト後の「みちのく潮風トレイル」大島コーストレッキングガイド付





・夕食内容

ナチョス、スモークナッツ、メキシコ仕立てのシーザーサラダ、チャックロール 1ポンドステーキ、バッファローウィング、ハーブソーセージ、アヒージョ、パン





2食付プラン夕食全体イメージ

2食付プラン夕食(チャックロールステーキ＆ハーブソーセージ)

2食付プラン夕食(バッファローウィング)





・朝食内容

パン、サラダ、目玉焼き、生ハーブソーセージ、ヨーグルト、モーらんど牛乳





2食付プラン朝食イメージ





※ご夕食はスタッフがご提供いたします。翌朝のご朝食は前日にセットでお渡しいたしますので、BBQグリルでお客様にてお楽しみください。

※夕食提供時間は、スタート時間を17時～19時30分の間でお選びください。





・「みちのく潮風トレイル」大島コース内容

ご宿泊チェックアウト後10時15分より、当施設発の大島コース(当施設～温浜～龍舞崎 往復約6km)を、専門家のガイド付でトレッキングをお楽しみいただきます(所要時間：約2時間)。









■Bプラン 「みちのく潮風トレイル」トレッキングガイド＆お持ち込みBBQ

・プラン内容

グランピングドームテントでのご宿泊＆翌日チェックアウト後の「みちのく潮風トレイル」大島コーストレッキングガイド付





・お持ち込みBBQ内容

お食事はお客様ご自身でお持ち込みいただくスタイルとなります。

WeberのBBQグリルをはじめ、スパイスBOX(各種調味料)、各種調理器具および備品をレンタルにてご用意いたします。





・「みちのく潮風トレイル」大島コース内容

ご宿泊チェックアウト後10時15分より、当施設発の大島コース(当施設～温浜～龍舞崎 往復約6km)を、専門家のガイド付でトレッキングをお楽しみいただきます(所要時間：約2時間)。





※プラン共通特典：選べるワンドリンクプレゼント(アルコールまたはソフトドリンク)









■「みちのく潮風トレイル」大島コース ガイド紹介

【「PASEO」代表 熊谷 俊輔】

“旅すること、旅先で歩くこと＆走ること”が大好きな、ガイド歴15年のベテランです。

＜略歴＞

・1977年 気仙沼市生まれ。

・2007年 仙台市内のホテルを退職後、世界一周の旅にでる。

・2010年 気仙沼観光コンベンション協会(現在の気仙沼市観光協会)に就職し、15年間にわたりガイド関連の事業に従事する。

・2025年「PASEO」という屋号でガイド事業を開始。





トレッキングガイド紹介





■宿泊プラン料金

※予約制(Aプランは3名様より宿泊日の7日前まで、Bプランは2名様より宿泊日の3日前まで受付可)





＜Aプラン＞

・3名利用：大人(中学生以上)お一人様 税込\26,600～(合計\79,800～)

・4名利用：大人(中学生以上)お一人様 税込\23,600～(合計\94,400～)





＜Bプラン＞

・2名利用：大人(中学生以上)お一人様 税込\24,000～(合計\48,000～)

・3名利用：大人(中学生以上)お一人様 税込\20,000～(合計\60,000～)

・4名利用：大人(中学生以上)お一人様 税込\17,000～(合計\68,000～)





※ドームテント「シー」はお一人様500円割り増し。また、休前日および特定期間は、別途割り増し料金を設定いたします。

※グループ予約で10名様以上の場合は、ガイド追加料として別途6,000円(税込)を頂戴いたします。









■注意事項について

・当日の悪天候等により、トレッキングを急きょ中止する場合がございます(小雨決行)。その際は、宿泊プランとお人数に応じて差額をご返金させていただきます。なお、お客様ご都合での当日キャンセルはご返金致しかねますので、予めご了承くださいませ。





・トレッキング時はガイドの指示に従い無理をせず、お客様の自己責任において安全管理、健康管理に十分注意をしていただきますようお願いいたします(自然の中を歩くコースとなりますので、危険をともなうご認識のもとご参加ください)。





※別途旅行保険にご加入いただくことも可能です(別料金 お一人様 500円)。

ご希望のお客様はご予約時にお申し出ください。ただし、保険会社の休日等手続きの関係によりご加入いただけない場合もございます。予めご了承くださいませ。





・自然の中を歩く約6kmのトレッキングコースは、坂や階段の登り降りが複数ございます。

歩きやすい靴と動きやすい服装にてご参加ください(状況により、当日コースを変更させていただく場合もございます)。また、飲料はご持参の上適度な水分補給をおすすめいたします。









■施設の基本情報

名称 ： 「グランピング＆キャンプ CAMELLIA 気仙沼大島」

所在地： 宮城県気仙沼市中山245-2

TEL ： 0226-25-7158

FAX ： 0226-25-7168

HP ： https://pmt.life/

SNS ： https://www.instagram.com/camellia.glamping/