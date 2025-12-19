12月19日(金)にプレジオシリーズの賃貸マンション「プレジオ東三国」が竣工

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）は、大阪府大阪市淀川区十八条2丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ東三国」が竣工しましたことをお知らせいたします。

当物件の最寄りであるOsaka Metro御堂筋線「東三国」駅は、「新大阪」駅へわずか1駅、梅田・心斎橋・なんばといった大阪の主要エリアへも直結しており、通勤・通学、週末のレジャーまで快適に移動が可能です。新幹線や各種在来線への乗り換えも自在なため、出張や旅行が多い方にも大変便利な立地です。都市生活の利便性を日常的に感じられる点が、東三国駅エリア最大の魅力です。

【外観 イメージパース】

都会的なブラックトーンを基調に、繊細な素材感を纏わせたファサードは、住まう人の上質な日常を静かに引き立てます。アプローチには、豊かな植栽と趣ある意匠を配置し、四季の移ろいを身近に感じられる落ち着いた空間を演出。アプローチへと歩みを進めるそのひとときも、自然と心が解きほぐされるような、深い安心感に包まれます。伝統的な和の要素と、現代的なデザインを巧みに融合させたこの住まいは、“シンプルでありながら豊か”という美意識を追求した、これからの都市生活の新しいスタンダードです。

【エントランスホール イメージパース】



石調のタイルが生み出す重厚感と柔らかな木調の質感が相まって、上質な素材感が際立つ調和のとれたデザインを実現しています。窓の向こうに広がる坪庭の景は、日々の喧騒を忘れさせる、静かで心安らぐ時間をもたらします。訪れるたびに、誇りと余裕が満ちるプレミアムなひとときを演出します。

【室内 イメージ写真】

間取りは、単身者やDINKs向けの1LDK（40.42㎡）とファミリー向けの2LDK（80.84㎡）で構成しています。多様なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、4タイプの居室に加え、階数により異なる3種類のルームデザイン（ホワイト・グレージュ・ブラウン）をご用意しました。プレミアムフロアである7～13階の居室には、ロウリュができる1人用サウナを設置。ストレス解消や血行促進、肌の健康改善など多くの健康効果をもたらします。また、浴室には、16インチの大型浴室テレビを設置したり、シャワーヘッドには「Refa FINE BUBBLE U」を設置したりと身も心もリフレッシュいただける安らぎの空間をご用意しています。

◇物件概要

【会社概要】

社 名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設 立：2008年1月

事 業 内 容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/