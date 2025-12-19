コミックス累計発行部数8,500万部の国民的人気漫画『キン肉マン』より“ザ・ニンジャ”、“ターボメン”のソフビフィギュアを12月19日(金)20:00より販売開始
株式会社サイクロンジョー( https://www.cyclonejoe.com/ )は、累計発行部数8,500万部の大人気連載漫画『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』(キン肉マン アルティメットファイター コレクション)より、悪魔六騎士から、“千の術を持つ男”、“ジャパニーズマジック”、“ザ・ニンジャ”の名シーンをテーマに、ザ・ニンジャヒストリーとして5種類の“ザ・ニンジャ”をリリースいたします。また、ストロング・ザ・武道を除き完璧超人無量大数軍(ラージナンバーズ)から初登場となる、“完遂”ターボメンと12月予約解禁新作を【ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート】としてサイクロンジョー直販にて2025年12月19日(金)20:00～からご予約を開始します。
■ご予約対象アイテム
(1)【ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート】
ご予約開始： 2025年12月19日(金)20:00～
予約サイト： サイクロンジョー直販
サイクロンジョー BASE店
▼商品のさらに詳しい情報はこちら
(17)ザ・ニンジャ 各種
(20)ターボメン & 悪魔将軍_ゴールドマン
(18)サンシャイン 各種
今回は、キン肉マン黄金のマスク編から初登場となりました悪魔六騎士より、“千の術を持つ男”、”ジャパニーズマジック”、“ザ・ニンジャ”の名シーンをテーマに5種類の“ザ・ニンジャ”をリリース！さらにザ・ニンジャとは悪魔六騎士の盟友“サンシャイン”の新製品と“悪魔超人最後の将”である“悪魔将軍”とその正体である“ゴールドマン”をメッキ仕様のプレミアムグレードでご予約開始いたします。
また、キン肉マン完璧超人始祖編での活躍が記憶に新しい、ストロング・ザ・武道を除き完璧超人無量大数軍(ラージナンバーズ)から初登場となる、“完遂”“ターボメン”を初のフィギュア立体化いたします。
(1)ザ・ニンジャ 各種
“千の術を持つ男”、”ジャパニーズマジック”、悪魔六騎士 ザ・ニンジャ が登場！
悪魔六騎士での初登場から毎回超人総選挙ではベスト10にランクインする人気超人のザ・ニンジャですが、今回も悪魔六騎士、超人血盟軍、そして完璧超人始祖編での印象深いシーンを切り取ってリリース致します。
(17)ザ・ニンジャ 各種
【KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 新章】
『闇に生まれ闇に消える。ザ・ニンジャここに参上！』
JANコード ： 4573521315435
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(4)4573521315435 KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 新章
(19)4573521315435 KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 新章 PT01
【KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 悪魔六騎士】
『ここは西部の砂漠地獄 地獄めぐりNO.4 焦熱地獄じゃーっ』
JANコード ： 4573521315466
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(5)4573521315466 KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 悪魔六騎士 PT01
【KUFC 41 ザ・ニンジャ EX 悪魔六騎士】
『忍法、水鳥羽輪の術―――っ！！』
JANコード ： 4573521315473
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(6)4573521315473 KUFC 41 ザ・ニンジャ EX 悪魔六騎士
【KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 ブロッケン Jr. Ver.】
『忍法！！顔うつし！』
『これで拙者は今日からブロッケンJr.だ！』
JANコード ： 4573521315503
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(7)4573521315503 KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 ブロッケン Jr. Ver.
【KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 超人血盟軍】
『フフ…わかっているぜ
Lの陣形は最後まで望みを捨てずに戦え！！だったな！！』
JANコード ： 4573521315510
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(8)4573521315510 KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 超人血盟軍 PT01
(2)フィギュアとしてはキン肉マン史上初立体化！完璧超人無量大数軍(ラージナンバーズ)より"完遂"ターボメンが登場！
KUFCシリーズからストロング・ザ・武道を除き完璧超人無量大数軍(ラージナンバーズ)から初登場となります、“完遂”ターボメンを受注アソートに追加致します。
【KUFC 42 ターボメン 原作 新章 Ver.】
『ボシューッボシューッ『完璧・無量大数軍』
“完遂”ことターボメン!』
JANコード ： 4573521315350
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年2月26日より順次出荷予定
(9)4573521315350 KUFC 42 ターボメン 原作 新章 Ver.
(16)4573521315350 KUFC 42 ターボメン 原作 新章 Ver. PT01
【KUFC 42 ターボメン EX】
『一度回り始めた水車は、水が尽きるまで回り続けなくてはならぬ
完璧超人は、どんな状況に置かれても戦いをやめない』
JANコード ： 4573521315374
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年2月26日より順次出荷予定
(10)4573521315374 KUFC 42 ターボメン EX
(3)“KUFC プレミアムグレード”シリーズ
美しいメッキ塗装を施し“プレミアムグレード”としてラインナップ。
サイクロンジョーでは、KUFC最上位グレードであるプレミアムグレードで最高の“悪魔将軍(その正体であるゴールドマン)”に挑戦いたします。
【KUFC 03 悪魔将軍 原作 赤原作 メッキ プレミアムグレード】
『超人墓場への侵攻を開始する！』
JANコード ： 4573521315725
売価(税込)： 42,900円
発売 ： 2026年3月27日より順次出荷予定
(14)4573521315725 KUFC 03 悪魔将軍 原作 赤原作 メッキ プレミアムグレード PT01
【KUFC 35 ゴールドマン 原作 メッキ プレミアムグレード】
『約束しよう私はかならずあんたを超えてみせると…』
『ああ頼む
よく覚えておけ、師匠を超えるのは…』
『弟子の務めだ』
JANコード ： 4573521315732
売価(税込)： 42,900円
発売 ： 2026年3月27日より順次出荷予定
(15)4573521315732 KUFC 35 ゴールドマン 原作 メッキ プレミアムグレード
KUFC 40 サンシャイン が登場！
(18)サンシャイン 各種
(4)標準仕様で“KUFC ハイグレード”の品質！
“KUFC ハイグレード”シリーズとは？
3周年目を記念して、KUFCシリーズの新カテゴリーとして、さらに彩色にこだわり、シャドー、汚しを入れたKUFCの上位シリーズ“KUFCハイグレードシリーズ”をリリース。第1弾はキン肉マンと、その息子、キン肉万太郎。
KUFC 40 サンシャインは標準仕様で、彩色にグラデーションやシャドーを入れたハイグレード仕様の品質。単色ソフビであるキンコレとの差別化を図るために、お値段は据え置き、彩色工程を増やしました。彩色工程では、1つ1つ職人が丁寧に手作業での匠の技で彩色しております。
【KUFC 40 サンシャイン 1.0 原作 悪魔六騎士 きさまねらっておったな…】
『きさまねらっておったな…』
JANコード ： 4573521314988
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2025年11月28日より順次出荷予定
(11)4573521314988 KUFC 40 サンシャイン 1.0 原作 悪魔六騎士 きさまねらっておったな…
【KUFC 40 サンシャイン 2.0 EX ニヤリ】
“よもや忘れたわけではあるまい！！
おめえの体は無数のパーツで形成されていて
その中のキーパーツをぬきとればおめえの
体はバラバラになり元にもどらなくなる仕組みだ！！”
“そのキーパーツがこの日輪パーツずら！”
『グオッフォフォ知らんな！そんな話は…』
JANコード ： 4573521315060
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(12)4573521315060 KUFC 40 サンシャイン 2.0 EX ニヤリ
【KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 漆黒】
“ち…ちがう！一年前ジェロニモに倒されたサンシャインとは…
はるかにパワーアップしている！”
JANコード ： 4573521315091
売価(税込)： 13,990円
発売 ： 2026年1月30日より順次出荷予定
(13)4573521315091 KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 漆黒
■【ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート】の予約受付
ご予約開始： 2025年12月19日(金)20:00～
予約サイト： サイクロンジョー直販
サイクロンジョー BASE店
■豪華購入特典キャンペーン
“ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート”の発売を記念して、3体購入で“キンコレ 42 ターボメン 原作 金 シルバーアイ”、5体購入で“KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver.”がもらえる豪華購入特典キャンペーンを実施いたします。
さらに、7体購入でその両方をプレゼントいたします。
(1)キャンペーン対象アイテム
お得な購入特典がもらえる豪華キャンペーンは、KUFCシリーズ(但しキンコレを除く彩色版)のソフビフィギュアすべてを対象とさせていただきます。
(2)お奨め商品
キャンペーン対象商品は従来と異なり、KUFC3周年を記念して今回はKUFCシリーズ(但しキンコレを除く彩色版)のソフビフィギュアすべてを対象とするため、今回は推奨アイテムを御提案します。
【ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート】
(1)【ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート】
ザ・ニンジャ 各種
(17)ザ・ニンジャ 各種
ターボメン & 悪魔将軍_ゴールドマン
(20)ターボメン & 悪魔将軍_ゴールドマン
サンシャイン 各種
(18)サンシャイン 各種
【特記事項】メッキ商品【プレミアムグレード】の購入に関しては2個でカウントさせていただきます。
豪華購入キャンペーン(1)
■【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】
KUFCシリーズ(但しキンコレを除く彩色版)のソフビフィギュアを5つご購入のお客様に KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver. をプレゼント！
【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】購入特典に“KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver.”が登場！
KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver. とは？
"完遂"ターボメンの誕生のルーツについて掘り下げて開発した幻の造形。
"ターボメン"は完璧超人無量大数軍としての初登場当時から、特に当時80年代のキン肉マン読者の世代において、どこか既視感のある超人で当時の記憶も重なり、ファンの間では非常に話題となった超人。完璧無量大数軍のくだりのルーツとなるネプチューンキングの弟子であった"ザ・ターボマン"をどこか感じさせる風貌と、キン肉マン2世での登場時"ザ・ターボマン"は人狼煙で粉々になったネプチューンマンを復活させた超人として再登場したことや、キン肉マン完璧超人始祖編本編では、ミスリードとなる無量大数軍の襲来シーンで描かれていたこともあり、登場時には大きな話題となりました。ターボメン ウォーズマン Ver.は本編未登場の設定ですが今回特別に立体化の許諾をいただきました。この企画を許諾いただけたのは、ひとえに先生方のキン肉マンという作品への愛情とご理解、ファンを大事にしていただける心遣いの賜物です。
(2)【5 BUY 1 GET FREE】KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver.
【注意事項】
・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。
・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。
・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。
・『3 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。
・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。
・万一完売の場合は相当の特典を代替でご用意する予定です。
・上記特典は2026年3月27日(金)より分納手配の予定です。
豪華購入キャンペーン(2)
■【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】
KUFCシリーズ(但しキンコレを除く彩色版)のソフビフィギュアを3つご購入のお客様にキンコレ 42 ターボメン 原作 金 シルバーアイ をプレゼント！
『言ったろパワーが増幅されれば技を繰り出す本人の
ダメージも増幅されると…』
『アースクラッシュだ』
【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】購入特典に“キンコレ 42 ターボメン 原作 金 シルバーアイ”が登場！
(3)【3 BUY 1 GET FREE】キンコレ 42 ターボメン 原作 金 シルバーアイ
【注意事項】
・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。
・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。
・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。
・『3 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。
・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。
・万一完売の場合は相当の特典を代替でご用意する予定です。
・上記特典は2026年3月27日(金)より分納手配の予定です。
豪華購入キャンペーン(3)
■【7 BUY 2 GET FREE キャンペーン】
さらにKUFCシリーズ(但しキンコレを除く彩色版)のソフビフィギュアを総数7個ご購入のお客様には、大盤振る舞い！下記特典をプレゼント！
“KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver.”
(2)【5 BUY 1 GET FREE】KUFC 42 ターボメン 原作 ウォーズマン Ver.
“キンコレ 42 ターボメン 原作 金 シルバーアイ”
(3)【3 BUY 1 GET FREE】キンコレ 42 ターボメン 原作 金 シルバーアイ
■注意事項(必ずご一読ください)
【重要】予約商品のお支払いに関して
当商品は当システムの決済の有効期限の都合上、【前入金】となります。銀行振込みの場合は、購入後5日以内の前入金、クレジットカードの場合は即時決済となります。なお、クレジットカードの引落し日は、各クレジットカード会社の締め日、支払日をご確認下さい。何卒ご理解の上、ご購入お願いします。
■当店はお客様都合のキャンセルを一切お受けしておりません。
ご注文の際に当注意事項をよく読んだ上でご購入ください。
■受注IDにつき指定の配送料金が別途かかります。配送時に混載することがあります。
返金は一律承っておりませんので何卒ご理解の程よろしくお願いします。
■商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安ですので予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。
■本製品の対象年齢は15歳以上となります。
■一部造形や彩色の仕様が変更する場合がございます。
■掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。
■パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などをご使用ください。
■本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めください。
■本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。
■変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。