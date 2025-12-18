株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」商品を2025年12月18日（木）～2026年1月15日（木）の期間で、ランナー応援企画として、「完走セット増量キャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン期間中に、当社ECサイトにて、「完走セット1」、「完走セット2」をご購入の方に、もれなくパウダー2袋とジェル1個を追加プレゼント！

■ランナー応援！完走セット増量キャンペーン内容

【期間】2025年12月18日(木) ～ 2026年1月15日(木) ※キャンペーン期間は予告なく変更となる場合があり、商品がなくなり次第早期に終了する可能性がございます。【増量内容】・PH1000 電解質パウダー ×1袋・PH1500 電解質パウダー ×1袋・PF30GEL ×1個※セット自体の増量ですので、複数のご購入でもセットごとに増量となります。

【対象者・適用条件】キャンペーン期間中に下記のいずれかのセット商品を購入された方全員完走セット1／完走セット2【発送等について】購入いただいた商品発送時に同梱して発送いたします。※お一人様何回でもOK※該当商品を複数購入の方も個数に応じてプレゼントします！

ランナー応援！完走セット増量キャンペーン対象商品

【ランナー応援！完走セット増量キャンペーン詳細はこちら】https://shop.pfandh.jp/blogs/updates/complete-set-increase-campaign■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・少し糖質入りで、水分補給を促進・便利なレース分パック・PH1000パウダー：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量・レース中の脱水予防としてオススメ・PH1500パウダー：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量・レース前の電解質ローディング用としてオススメ■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル/PF30カフェインジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・PF30カフェインジェル：1袋で120kcal+カフェイン100mg含有・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

【ご購入はこちら】

▼増量キャンペーン完走セット1 マラソンをはじめとする持久力走に優れた完走セットになります。強力な電解質パウダー［PH 1000/PH 1500］各3袋エネルギー補給ジェル［PF 30 GEL］3個https://shop.pfandh.jp/products/ph-kansouset-1▼増量キャンペーン完走セット2 マラソンをはじめとする持久力走に優れた完走セットになります。ラストスパートの疲労回復のためにカフェイン入りGEL1個をセット。強力な電解質パウダー［PH 1000/PH 1500］各3袋エネルギー補給ジェル［PF 30 GEL］2個［PF 30 CAFFEINEE GEL］1個https://shop.pfandh.jp/products/ph-kansouset-2

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081