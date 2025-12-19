°¦¸¤¤ÈÎ¹¤¹¤ëÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡ÖDoggie¡×Íè½ÕÈ¯Çä¥â¥Ç¥ë¤ò»°½Å¡¦VISON¤ÇÀè¹Ô¥ì¥ó¥¿¥ë
¡ÖDoggie(¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò)¡ßraf(³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è»ñ¸»¥Ð¥ó¥¯NIU)¶¦Æ±¥ê¥êー¥¹¡×
°¦¸¤¤ÈÎ¹¤¹¤ëÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡ÖE-CarryBike Doggie¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡õ¥«¥Õ¥§¡Öraf¡×(³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è»ñ¸»¥Ð¥ó¥¯NIU)¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨¶È¤·¡¢¤³¤Î½Õ¤è¤êÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾¦¶È¥ê¥¾ー¥È¡ÖVISON(¥ô¥£¥½¥ó)¡×(»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®)¤Ë¤Æ¡¢Íè½ÕÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÂÁá¤¯¥ì¥ó¥¿¥ëÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²èÁü
¡Öraf¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇVISON¤Ë¤ÆÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦¸¤Æ±È¼Î¹¹Ô¤Î¼ûÍ×¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤¹¤ëÂÎ¸³µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡ÖE-CarryBike Doggie¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë²ÈÄí¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Öraf¡× ¤Ç¤Ï¡¢Ê»Àß¥«¥Õ¥§¤Ë°¦¸¤Æ±È¼²ÄÇ½¤Ê²°ÆâÀÊ¤òÀ°È÷¤·¡¢°¦¸¤¸þ¤±¥Õー¥É¤ÎÄó¶¡¤âÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¹Àè¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¼õ¤±»®¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥®ー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤Ï1»þ´Ö2,500±ß¡£VISON¤Î¹¤¤ÉßÃÏÆâ¤ò°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿´Ä¶¤ÇÁö¹ÔÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Î»î¾è¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öraf¡×¤Ë¤Æ¼ÖÎ¾¤Î¹ØÆþ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤«¤é¹ØÆþ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°¦¸¤¤ÈÎ¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢VISON¤Ê¤é¤Ó¤ËÂ¿µ¤Ä®¤Î´Ñ¸÷²óÍ·À¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
raf
raf Å¹Æâ
raf ¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¥Õー¥É
¢£¡ÖVISON(¥ô¥£¥½¥ó)¡×¡¡¤È¤Ï¡©
»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖVISON(¥ô¥£¥½¥ó)¡×¤Ï¡¢¡ÖÌþ¡¦¿©¡¦ÃÎ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾¦¶È¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥àÌó24¸ÄÊ¬(119¥Ø¥¯¥¿ー¥ë)¤ËµÚ¤Ö¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë10¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤äÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÀª¿ÀµÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼þÊÕ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿VISON¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥Ã¥°¥ô¥£¥é¡×¡Ö¥É¥Ã¥°¥Æ¥é¥¹¥ëー¥à¡×¡Ö¥É¥Ã¥°¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡×¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÉô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï°¦¸¤Æ±È¼¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤²È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HOTEL VISON¥É¥Ã¥°¥ô¥£¥é
ani TERRACE ¥É¥Ã¥°¥é¥ó
¥É¥®ー¤ÏVISONÆâ¤ÎÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤Ç°¦¸¤¤È°ÂÁ´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤äVISON»¶ºö¤ËÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
VISONÆâ¡¡Áö¹ÔÉ÷·Ê
ani TERRACEÁ°¡¡Áö¹ÔÉ÷·Ê
¢£¡ÖE-CarryBike Doggie¡× ¤È¤Ï¡©
°¦¸¤²È¤Ç¤¢¤ê¥Ð¥¤¥¯²°¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëWITH MOTO¤Î¸þ°æÉ×ºÊ¤¬¡¢°¦¸¤¤ÎÂÀÍÛ¤¯¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢°¦¸¤¤È¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë1489¡óÃ£À®¤·¡¢Æ²¡¹ÅÐ¾ì¤·¤¿Doggie¤Ï¡¢Àª¤¤¤ò»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢2025Ç¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï400Âæ¤òÆÍÇË¤·¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¡ÖDoggie¤Ï¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢VISON¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡¢Íè½ÕÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤ÈÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤¬¡¢Doggie¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤ê¼«Í³¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¡¢Â¿µ¤Ä®VISON¼þÊÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÃÏ°è¤ØÂ¤ò¿¤Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤È°ÜÆ°¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×(¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò)
¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î¼«Á³¤äµ¨Àá¤ò´¶¤¸¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤Ë¹ï¤à¡ÈÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¡É¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VISON¤¬Â¿¤¯¤Î°¦¸¤²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÎ¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³É÷·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¤¤ー¤½¤Î»×¤¤¤«¤éDoggie¤È¤Î¶¨¶È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÎ¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×(³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è»ñ¸»¥Ð¥ó¥¯NIU)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥¦¥£¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶è²ÃÅç3-3-16
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸þ°æÍºÍ¤
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://withmoto.com/
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.doggie-bike.com/
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è»ñ¸»¥Ð¥ó¥¯NIU
½êºßÃÏ¡¡¡§ »°½Å¸©Â¿µ¤·´Â¿µ¤Ä®Ã°À¸1332-2
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾°æÀªÄÅ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ´Ñ¸÷ÂÎ¸³»ö¶È¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥Äー¥ê¥º¥à»Ù±ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥«¥Õ¥§±¿±Ä¤Û¤«
URL¡¡¡¡ ¡§ http://niu-mon.com