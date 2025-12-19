株式会社イー・エス・アイ(本社：大阪市西区、代表：中野ひろゆき)は、関電不動産開発株式会社が展開するオフィス向けカードゲーム型エクササイズコンテンツ「全身レボリューション」において、全エクササイズの監修を行いました。





本取り組みは、「運動＝健康のために我慢してやるもの」という従来の価値観を見直し、新しい視点で「運動の意義」を再定義することを目的としています。





オフィス課題をゲームで解決





■ 背景｜なぜ“運動”は続かないのか

・多くの人が運動の重要性を理解していながら、続けられない理由は明確です。

・面倒くさい

・正しいやり方がわからない

・効果が実感できない

・楽しくない





これらの「運動のやる気を削ぐ要因」は、知識や理論を増やすだけでは解決できません。





そこで本プロジェクトでは、

エンターテイメント性を最大限まで高めることで、

運動に付きまとう「面倒臭さ」「やり方が分からない」という心理的ハードルを極限まで削減しました。





カードゲーム紹介





■ 全身レボリューション × 株式会社イー・エス・アイの監修ポイント

本コンテンツでは、以下の思想を軸にエクササイズを設計しています。





(1) 「正しさ」よりも「やりたくなる感覚」を優先

医学的・運動学的な裏付けを前提にしつつも、

それを前面に出しすぎず、直感的に動きたくなる構成を重視。





(2) 説明しすぎない。考えさせすぎない

カードを引けば、すぐに動ける。

迷わない・考えない・準備しない。

オフィスや日常の中で“間”をつくらず実行できる設計。





(3) 「運動している感」を消す

ゲーム性・偶発性・笑いを取り入れ、

「気づいたら体を動かしていた」という体験を重視。





このカードゲームは、2～4名が順番にカードを出していくシンプルなカードゲームですが、ゲームの途中にカードに描いてある『オフィス内の1m2で誰でも簡単にできる運動』ができる遊ぶと健康増進の両方が同時に楽しめるカードゲームです。





オフィスエクササイズ





■ 株式会社イー・エス・アイが大切にする価値観

―「How to」より「Want to」





株式会社イー・エス・アイは、「どうやるか(How to)」を教えること以上に、「やりたいと思える気持ち(Want to)」を生み出すことを何よりも重視しています。





・正しいフォーム ・理論的な運動効果 ・科学的エビデンス





それらはすべて重要です。

しかし、続かなければ意味がない。





だからこそ私たちは、運動を「義務」や「課題」ではなく、日常を少し楽しく、少し軽くする体験として再設計するウェルビーイングコンテンツの制作に取り組んでいます。









■ 今後の展開

株式会社イー・エス・アイでは、今回の「全身レボリューション」監修を皮切りに、





・運動に興味がない方でも「楽しめる」ウェルビーイングセミナー

・企業向け健康経営プログラム

・オフィス・施設向けウェルビーイングコンテンツ

・防災・日常動作・QOL向上をテーマにした体験型研修

・デジタル／アナログを横断したコンテンツ開発





を通じて、「やらされる健康」から「やりたくなるウェルビーイング」への転換を推進してまいります。





グロービス学び放題「防災体力」





グロービス学び放題「実践 健康経営」





■ 参考情報

関電不動産開発：オフィス向けカードゲーム型エクササイズ「全身レボリューション」

https://office-kanden-rd.com/magazine/1023/





グロービス「学び放題」：企業防災 従業員視点編 ~災害時の思考法やtipsを学ぼう～

https://globis.jp/courses/9c97f8c1/





グロービス「学び放題」：事務所を「ジム所」に！実践「健康経営」

https://globis.jp/courses/7c49a890/





※上記は、株式会社イー・エス・アイがこれまでに監修・提供してきた

企業向けウェルビーイング／健康経営関連コンテンツの一例です。