グローバル中古車市場の見通し 2026-2035：主要要因、トレンド、成長機会、および予測
中古車に関するレポートは、市場を包括的に分析しており、歴史的期間である2020年から2025年をカバーし、2025年から2030年および2035年までの予測を提供しています。本レポートは、すべての地域における市場動向を評価し、各地域内の主要経済国について詳細な洞察を提供します。
2025年、世界の中古車市場は約1,261.6997十億ドルに達し、2020年以降、年間平均成長率（CAGR）は10.6％となっています。市場は2025年の1,261.6997十億ドルから2030年には1,865.1682十億ドルに拡大し、成長率は8.1％と予測されています。2030年以降も市場はCAGR7.4％で成長を維持し、2035年には2,666.3255十億ドルに達すると見込まれています。
主要企業の採用戦略
市場の主要プレーヤーは、競争力を強化するために複数の戦略を実施しています：
● 戦略的なイノベーションを通じて事業能力を強化し、運営能力を拡大することに注力。
● ターゲットを絞った買収を通じて市場プレゼンスを拡大。
市場機会を活用するための戦略的推奨
新たな市場機会を最大限に活用するため、中古車事業者は以下の方法でサービス提供を強化することが推奨されます：
● 厳密に検査され、リファービッシュされた車両に保証と履歴確認を付与するOEM認定中古車（CPO）プログラムを設立または拡張。
● オンラインおよびオフラインチャネルを通じたマルチブランドの再販ネットワークを構築・拡大し、二輪車を含む中古車へのアクセスを改善。
● 再販車両の品質、信頼性、信憑性を高めるための高度な検査およびリファービッシュ技術を導入。
● 中古車所有をより幅広い消費者層にとってアクセス可能かつ手頃にするため、専用の金融オプションやクレジット連動型再販ソリューションを拡大。
中古車市場の概要
中古車とは、以前に個人または企業によって所有、登録、使用された自動車、オートバイ、その他の車両を指し、再販されるものです。これらの車両は通常、ディーラー、認定中古車プログラム、オンラインプラットフォーム、または個人販売を通じて提供されます。中古車市場の主な目的は、費用効果の高い移動手段を提供し、購入者の減価償却による損失を軽減し、車両寿命を延ばすことで持続可能な自動車エコシステムを支援することです。
この市場に関連する補完サービスには、車両認証および検査、金融および保険オプション、メンテナンスおよび修理サービス、車両登録支援などがあります。代替の移動手段としては、ライドシェアリングプラットフォーム、公共交通システム、短期レンタルやリースなどがあります。中古車は新車と同様に、通勤、貨物輸送、公共輸送、特別なオフロード用途などの機能的ニーズに対応し、都市部、郊外、農村部など、消費者層やインフラに応じて利用されます。
世界の中古車市場で活動する主要企業
2024年、上位10社は市場全体の5.06％を占めました。最大手はCarMax Inc.で、市場シェアは1.82％でした。その他の主要企業は以下の通りです：
● リティア・モータース株式会社
● オートネイション株式会社
● グループ1オートモーティブ株式会社
● アスベリー・オートモーティブ・グループ
● ソニック・オートモーティブ株式会社
● コックス・オートモーティブ株式会社
● オート1グループ
● エンタープライズ・カー・セールス
● フォルクスワーゲン株式会社
