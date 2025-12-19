デジタルカメラ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.14％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、デジタルカメラに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「デジタルカメラレポート」ではミラーレス移行、計算機イメージング、オムニチャネルコマース、サプライチェーン再編がカメラ業界全体の競合構造を再構築する仕組みや米国関税調整がカメラサプライチェーン全体における調達、チャネル配分、在庫戦略、製品ロードマップに与えた影響の評価などを取り上げます。
世界のデジタルカメラ市場規模は、2024年に70億8,000万米ドルと評価され、2025年の74億9,000万米ドルから2032年には114億2,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860216-digital-cameras-market-by-product-type-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・プロフェッショナルフォトグラファーの間で軽量機材を求める動きが広がり、ミラーレスカメラの採用が増加しています
・消費者向けおよびプロ向けカメラにおけるAI駆動オートフォーカスとシーン認識技術の統合
・商業写真および美術写真分野における高解像度中判カメラの需要拡大
・エントリーモデルからプレミアムモデルまで、計算写真学機能の進化
・コンテンツクリエイター向けに4Kおよび8K機能を備えた動画中心のハイブリッドカメラモデルの拡充
・持続可能性と修理性を重視した環境に優しいモジュラー式カメラデザインの急増
・5G対応のライブストリーミングとリアルタイムクラウドワークフローを備えた接続型カメラの登場
・旅行や冒険を好む写真家を対象とした超軽量フルサイズミラーレスボディの開発
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 デジタルカメラ市場：製品タイプ別
・ブリッジコンパクトデジタルカメラ、コンパクトカメラ、デジタルレンジファインダーカメラ、デジタル一眼レフ（DSLR）など
第9章 デジタルカメラ市場：コンポーネント別
・バッテリー、液晶画面、レンズ、メモリカード、センサー
第10章 デジタルカメラ市場：レンズタイプ別
・内蔵、交換式
第11章 デジタルカメラ市場：解像度別
・高解像度、低～中解像度
第12章 デジタルカメラ市場：エンドユーザー別
・アマチュア写真家、趣味、ソーシャルメディアインフルエンサー、プロフェッショナルフォトグラファー、スポーツ写真家、ウェディングフォトグラファー
第13章 デジタルカメラ市場：流通チャネル別
第14章 デジタルカメラ市場：地域別
第15章 デジタルカメラ市場：グループ別
第16章 デジタルカメラ市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタルカメラ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に70億8,000万米ドル、2025年には74億9,000万米ドル、2032年までには114億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.14%です。
・デジタルカメラ業界の現在の環境はどのようなものですか？
急速な技術革新、進化するコンテンツ消費習慣、変化する商業チャネルが交錯する地点に位置しています。
「デジタルカメラレポート」ではミラーレス移行、計算機イメージング、オムニチャネルコマース、サプライチェーン再編がカメラ業界全体の競合構造を再構築する仕組みや米国関税調整がカメラサプライチェーン全体における調達、チャネル配分、在庫戦略、製品ロードマップに与えた影響の評価などを取り上げます。
世界のデジタルカメラ市場規模は、2024年に70億8,000万米ドルと評価され、2025年の74億9,000万米ドルから2032年には114億2,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860216-digital-cameras-market-by-product-type-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・プロフェッショナルフォトグラファーの間で軽量機材を求める動きが広がり、ミラーレスカメラの採用が増加しています
・消費者向けおよびプロ向けカメラにおけるAI駆動オートフォーカスとシーン認識技術の統合
・商業写真および美術写真分野における高解像度中判カメラの需要拡大
・エントリーモデルからプレミアムモデルまで、計算写真学機能の進化
・コンテンツクリエイター向けに4Kおよび8K機能を備えた動画中心のハイブリッドカメラモデルの拡充
・持続可能性と修理性を重視した環境に優しいモジュラー式カメラデザインの急増
・5G対応のライブストリーミングとリアルタイムクラウドワークフローを備えた接続型カメラの登場
・旅行や冒険を好む写真家を対象とした超軽量フルサイズミラーレスボディの開発
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 デジタルカメラ市場：製品タイプ別
・ブリッジコンパクトデジタルカメラ、コンパクトカメラ、デジタルレンジファインダーカメラ、デジタル一眼レフ（DSLR）など
第9章 デジタルカメラ市場：コンポーネント別
・バッテリー、液晶画面、レンズ、メモリカード、センサー
第10章 デジタルカメラ市場：レンズタイプ別
・内蔵、交換式
第11章 デジタルカメラ市場：解像度別
・高解像度、低～中解像度
第12章 デジタルカメラ市場：エンドユーザー別
・アマチュア写真家、趣味、ソーシャルメディアインフルエンサー、プロフェッショナルフォトグラファー、スポーツ写真家、ウェディングフォトグラファー
第13章 デジタルカメラ市場：流通チャネル別
第14章 デジタルカメラ市場：地域別
第15章 デジタルカメラ市場：グループ別
第16章 デジタルカメラ市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタルカメラ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に70億8,000万米ドル、2025年には74億9,000万米ドル、2032年までには114億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.14%です。
・デジタルカメラ業界の現在の環境はどのようなものですか？
急速な技術革新、進化するコンテンツ消費習慣、変化する商業チャネルが交錯する地点に位置しています。