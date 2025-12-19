【新製品】Ottocast、車載AIBOXシリーズ最新進化モデル--「OttoAibox P3 Pro」正式発売 Android 13 × 新OS「OttoDrive 3.0」搭載、車内操作を刷新

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337402&id=bodyimage1】

カーエレクトロニクス製品の開発を手がける OTTOCAST は、AIBOXシリーズの最新モデル 「OttoAibox P3 Pro」 を発表しました。
従来モデルから大幅な進化を遂げ、最新 Android 13 と独自 OS 「OttoDrive 3.0」 を搭載。操作性・安定性・拡張性を全面的に強化した、シリーズ最新のフラッグシップモデルです。
Ottocast が目指したのは、単なる CarPlay アダプターではなく、自由に使える車載スマートデバイス。
「OttoAibox P3 Pro」は、その理想を形にした一台として、日常のドライブから長距離移動まで、車内体験を大きく進化させます。

Amazonにて好評販売中！
■今だけお得なキャンペーン実施中！
購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3H3ZKX8
通常価格：62,999円
クーポン適用後：41,849円（34%OFF）
クーポンコード：DREAM849
キャンペーン期間：2025年12月30日まで
Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力することで、お得にお試しいただけます。
※割引コードは上記リンクの商品にのみ適用されます。

【製品特長】
◆ Android 13 × 新OS「OttoDrive 3.0」搭載、UIと操作性を大幅刷新
従来の OttoDrive 2.0 から大きく進化し、最新 Android 13 と独自 OS「OttoDrive 3.0」を搭載。
UI はさらに見やすく刷新され、シンプルで滑らかな操作感を実現しました。アイコンはひと回り大きく、タップしやすい設計に最適化。横幅エリアを約10％拡大することで、画面全体がより広く感じられ、情報の視認性も向上しています。
穏やかな配色を採用した目にやさしい UI により、長時間の使用でも快適です。

◆ 高性能ハードウェア × OS最適化で安定した動作
Qualcomm Snapdragon 665 と 8GB RAM＋128GB ROM の構成を採用。
OS 最適化により実効パフォーマンスも向上し、複数アプリを同時に使用しても動作は安定。ナビ操作や動画再生、アプリ切り替えもスムーズに行えます。

◆ Google Play 完全対応、分割レイアウトは保存してワンタップ操作
YouTube、Netflix、Amazon Music、Google マップ、Yahoo!カーナビ、SNS など、Google Play 対応アプリを自由にダウンロード可能。
画面分割表示（スプリットスクリーン）機能に対応し、ナビ＋動画 などの同時利用も快適です。
画面分割比は 3:7／5:5／7:3 から選択でき、よく使う分割レイアウトは保存してワンタップで呼び出し可能。シーンに合わせた表示切り替えを直感的に行えます。

◆ HDMI出力 × クラウドSIM対応、前後席それぞれ快適に
HDMI 出力により、後席モニターやポータブルディスプレイへ映像を表示可能。
前席ではナビを確認しながら運転し、後席では動画コンテンツを楽しむなど、車内の役割分担をスマートに実現します。
さらにクラウドSIM機能に対応し、対応サービスを利用すれば車載Wi-Fiやスマートフォンのテザリングは不要※。接続設定や電池残量を気にすることなく、安定した車内エンターテインメント環境を提供します。

◆ 騒音環境でも正確に認識、AI音声操作＆サポート対応
新世代の AI 清音アルゴリズム を搭載し、走行音や風切り音、雨音など車内の騒音を自動解析。
高速道路走行中でも音声コマンドを正確に認識し、スムーズな操作が可能です。
さらに AI カスタマーサポート にも対応し、使い方や設定の疑問をその場で確認・解決。車内操作のスマート化が一段と進化しました。