大きな成長が予測される『ドローン市場』。技術、市場の徹底分析、10年間の詳細予測、市場機会などを掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年12月19日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ドローン市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月12日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ドローン市場 2026-2036」
◆正式タイトル（英語）：
「Drones Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 279
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/drones-market/1142
IDTechExは、農業、物流、点検、軍事、緊急対応での商用利用の拡大が追い風となり、世界のドローン市場は2036年にかけて大きな成長を遂げると予測しています。本調査レポートでは、商用ドローンと民生用UAVの双方を取り上げ、世界のドローン市場を、固定翼機と回転翼機の詳細なセグメンテーションも含め、包括的に分析しています。最新実績データ、10年間の数量・収益予測、8つの主要応用分野のシナリオベースの見通しを盛り込み、ドローン市場予測を一新しています。市場規模以外にも、自律飛行、ナビゲーションシステム、SLAM、飛行制御アーキテクチャ、ドローン用センサー（カメラ、LiDAR、レーダー、IMU、圧力センサー、超音波センサーなど）といった主な実現技術についても考察しています。また、ドローン1機当たりのセンサー搭載数の最新予測やドローン用センサー市場の長期的見通しも掲載し、ペイロードの動向やハードウェア要件に関する洞察も含みます。全面的に改訂した世界の規制分析や100ページを超える用途レベルの調査に裏付けされた本レポートは、業界関係者（ドローンメーカー、運用事業者、投資家、規制当局）にとって、市場機会がどこにあるか、規制の枠組みが導入に与える影響、今後10年のUAVのイノベーションを形作る可能性が最も高い技術などについて理解を深める上で役立つ内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337366&id=bodyimage1】
「ドローン市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 10年間の詳細市場予測：数量と収益（区分：固定翼型UAV、回転翼型UAV）
■ 民生用・商用ドローン市場の見通し
■ 米国、EU、英国、中国、新興市場での規制枠組み
■ 技術概要：自律飛行、ナビゲーション、SLAM、飛行制御、スウォーム、位置推定と地図作成
■ 用途のマッピング：農業、点検、物流、軍事、災害対応
■ 競合状況と業界動向
■ ドローン用センサー市場分析：ドローン1機当たりのセンサー搭載数、出荷台数、市場規模予測
「ドローン市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
ドローンシステムの背景、技術、規制の批評：
- 世界のドローン市場と各主要応用分野の歴史と背景
- 主な機体種類（マルチローター型、固定翼型、ハイブリッドVTOL型）と自律飛行/ナビゲーションスタックの概要
- ペイロードとセンサー搭載技術動向の全体的な考察
（BVLOSや産業利用のマルチセンサー構成など）
