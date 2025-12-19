異色の自主映画が話題『運送ドラゴン』主演・大東賢が切り拓く「パワー系アクション」
俳優・映画監督の大東賢が、監督・主演を務めた自主制作映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』が話題を集めている。
アームレスリング元日本王者という経歴を持つ大東賢は、独自の武道哲学「力現道」に基づいた「パワー系アクション俳優」という新ジャンルを確立。スピード重視の従来型アクションとは異なり、鍛え抜かれた肉体から繰り出される重量感のある動きが、映像に強烈なリアリティをもたらしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337292&id=bodyimage1】
低予算の自主映画でありながら、『運送ドラゴン』は国内主要映画サイトの注目作品ランキングで上位に入り、丹波国際映画祭ではグランプリを受賞。テレビ局の取材が入るなど、自主映画の枠を超えた評価を獲得した。
作品は、運送業での実体験を基に、誤配やパワハラ、人手不足、カスタマーハラスメントといった社会問題を、シリアスさとユーモアを交えて描いた社会派コメディとしても注目されている。
圧倒的なパワーと明確な哲学を武器に、自ら企画・制作・主演までを手がける大東賢。その挑戦は、日本アクション映画界に新たな存在感を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337292&id=bodyimage2】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
ＰＡＧ事務局 パワーアクショングロウ
担当：大東千尋
電話番号：090-7886-8865
Email：pag_japan11922960@yahoo.co.jp
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アームレスリング元日本王者という経歴を持つ大東賢は、独自の武道哲学「力現道」に基づいた「パワー系アクション俳優」という新ジャンルを確立。スピード重視の従来型アクションとは異なり、鍛え抜かれた肉体から繰り出される重量感のある動きが、映像に強烈なリアリティをもたらしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337292&id=bodyimage1】
低予算の自主映画でありながら、『運送ドラゴン』は国内主要映画サイトの注目作品ランキングで上位に入り、丹波国際映画祭ではグランプリを受賞。テレビ局の取材が入るなど、自主映画の枠を超えた評価を獲得した。
作品は、運送業での実体験を基に、誤配やパワハラ、人手不足、カスタマーハラスメントといった社会問題を、シリアスさとユーモアを交えて描いた社会派コメディとしても注目されている。
圧倒的なパワーと明確な哲学を武器に、自ら企画・制作・主演までを手がける大東賢。その挑戦は、日本アクション映画界に新たな存在感を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337292&id=bodyimage2】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
ＰＡＧ事務局 パワーアクショングロウ
担当：大東千尋
電話番号：090-7886-8865
Email：pag_japan11922960@yahoo.co.jp
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ