アクション映画監督・大東賢が社会問題をテーマとする理由「社会派アクション」という新たな映画表現
社会派アクション映画監督・大東賢（だいとう けん）が、現代社会の課題に切り込む現場活動を本格化させている。単なる映画プロモーションではなく、運送業のアルバイト時代の現場での体験、現場での声、そのリアルをエンターテインメントへと昇華させる試みだ。
大東賢は、元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ映画監督。自身の圧倒的なフィジカルを生かした「パワー系アクション俳優」として活動する一方で、映画監督としては一貫して“社会”をテーマに作品を制作してきた。
☆現代社会を描くヒーローアクション
監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、運送業界の労働問題やパワーハラスメントといった現代社会の課題を、ヒーローアクションとコメディの要素を交えて描写。
同作は、低予算の自主制作映画でありながら、映画情報サイトで注目作品として取り上げられ、SNSを中心に話題を集めた。従来の社会派映画とは異なり、深刻さだけに偏らず、「楽しみながら社会を考える」作風が特徴だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337180&id=bodyimage1】
☆なぜ映画監督が体験した社会問題をテーマにするのか
大東賢は次のように語る。
「映画は空想の世界ではなく、現実から生まれるもの。現場を知らずに社会を描くことはできないと思っています。だからこそ、体験という形で社会と向き合うのだ」
体験は、労働問題、少子高齢化、パワハラ、差別、過労死など、現代日本が抱える課題。映画制作を前提としながらも、まずは社会の声を正確に伝えることを重視している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337180&id=bodyimage2】
『社会問題取材内容』
日刊SPA! 取材
https://nikkan-spa.jp/2086618
LOGISTICS TODAY 取材
https://www.logi-today.com/637505
オタク総研 ニュース記事
https://0115765.com/archives/144968#google_vignette
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337180&id=bodyimage3】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
