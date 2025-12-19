令和８年１月５日より菰野町役場庁舎の総合案内にAIさくらさん（アバター接客さくらさん）を導入することに伴い、12月24日（水）午後３時から、町役場庁舎１階東玄関ロビーにてお披露目式を実施します。



菰野町は、令和８年１月５日（月）から、来庁者への案内業務のサポートを目的に、役場庁舎の総合案内にAIさくらさん（アバター接客さくらさん）を導入します。

これに先立ち、令和７年１２月２４日（水）午後３時より、町役場庁舎１階東玄関ロビーにて「AIさくらさんお披露目式」を開催します。

お披露目式では、AIさくらさんの紹介をはじめ、町民の問い合わせに対応する様子のデモンストレーションや、菰野町長からさくらさんへ任命書の交付を予定しています。









また、菰野町役場では令和８年２月以降、順次、代表電話対応と公式ホームページのチャットボットにもAIさくらさんを導入する予定です。

住民に寄り添う「やさしいDX」を体現するAIさくらさん。導入後は、庁舎内での案内対応の新たな取り組みとして、町民や来庁者の利便性向上を図ります。

お披露目式では菰野町オリジナルデザインが初お目見え





詳細は広報こもの12月号をご覧ください。

【AIさくらさん】

株式会社ティファナ・ドットコムが提供する対話型AIサービス。音声やテキストでの質問応答を通じて、受付業務や問い合わせ対応などを自動化・効率化することを目的として、JR東日本の駅や市役所、大学、コンビニエンスストアなど、幅広い業種・分野で導入されています。最新のAI技術を駆使しており、自己学習機能も備えているため、質問を重ねるごとに回答の精度が向上する点が強みです。