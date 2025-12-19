こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
農林⽔産業みらいプロジェクト 2025年度助成対象事業の決定について
2025年12月19日
一般社団法人 農林水産業みらい基金
農林⽔産業みらいプロジェクト 2025年度助成対象事業の決定について
わたくしたち農林水産業みらい基金は、このたび2025年度における助成対象事業を決定いたしました。
農林水産業みらい基金では、「農林水産業と食と地域のくらしへの貢献」に向けて、「前例にとらわれず創意工夫にあふれた取組みで、直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業者へのあと一歩の後押し」を行うための助成活動を行っております。
2025年５月12日から６月30日で一般公募を行いましたところ、全国各地より計209件のご応募を頂きました。多数のご応募を頂きましてありがとうございました。
今回、ご応募頂いた申請について厳正な審査を行った結果、本年度の助成対象事業として合計７件（前年比＋４件）・助成総額４億2,663万円を決定しました 。
助成対象事業は別紙のとおりです。
今後、助成対象事業に対する資金助成とともにそれぞれの取組みを広く紹介して参ります。
来年度につきましても、農林水産業の発展に向けた助成事業を行ってまいりますので、今後ともよろしくお願いします。
一般社団法人 農林水産業みらい基金
ホームページ https://www.miraikikin.org/
事務局 mirai@miraikikin.org