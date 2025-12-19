「毎回ケーブルを挿すのが面倒」「車内をスッキリさせたい」--そんな日常の小さなストレスを、もっと軽やかに。GETPAIRRは、純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車専用のワイヤレス化アダプター 「GETPAIRR MINI」 を、年末限定の特別価格 2,979円 でご提供いたします。一度設定すれば、次回からはエンジン始動で自動接続。スマホはポケットのままでも、ナビ・音楽・通話など“いつもの操作”をよりスムーズに楽しめます。乗り込んだ瞬間からスムーズに使える“ワイヤレスの心地よさ”を、手軽に始められます。

キャンペーン情報

通常価格：5,980円（税込）キャンペーン価格：2,979円（税込）【約50%OFF】期間：2025年12月19日 00:01（JST）～ 2025年12月29日 23:59（JST）販売ページ（Amazon.co.jp）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L

※表示価格・在庫は変動する場合があります。売り切れ次第終了となります。

製品概要

GETPAIRR MINI は、車のUSBポートに挿すだけで、純正の有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプターです。スマホはポケットやバッグのままでも、ナビ・音楽・通話など“いつもの操作”をよりスムーズに。車内の配線ストレスを減らし、毎日の移動時間を快適に整えます。

“挿すだけ快適”を叶える主な特長

1）自動接続で、乗った瞬間からスムーズ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=uuJWo-w_Sos

初回設定後は、エンジン始動に合わせて自動接続。スマホを取り出してケーブルを挿す手間が減り、乗り込んだらすぐナビや音楽を使えます。通勤の朝や送迎で慌ただしい時でも“いつもの流れ”を崩しにくく、車内体験をストレスフリーに整えます。

2）超小型で邪魔になりにくい、車内スッキリ

コンパクト設計で、接続したままでも視界や操作の邪魔になりにくいのが特長。配線が減ることで運転席まわりがスッキリし、車内の印象もスマートに。USB-A／USB-C環境にも配慮し、車種や使い方に合わせて取り入れやすい設計です。

3）Wi-Fi 6 × Bluetooth 5.4で、安定したワイヤレス体験へ

ワイヤレス化で重要なのは“つながりやすさ”と“途切れにくさ”。GETPAIRR MINIは、Wi-Fi 6とBluetooth 5.4の組み合わせで、日常の運転シーンにおける安定した接続品質を目指しました。ナビ案内・音楽再生・ハンズフリー通話など、よく使う機能をより快適に。

4）いつもの操作感そのまま（CarPlay/Android Auto）

ワイヤレスでも使い方は“いつも通り”。慣れたCarPlay／Android Autoの画面・操作感のまま、ナビや音楽、通話を車載ディスプレイでスムーズに扱えます。スマホを手に取る回数が減り、運転に集中しやすい環境づくりにもつながります。

5）2台登録＆対応車種条件（有線CarPlay/Android Auto搭載車専用）

スマホは最大2台まで登録でき、家族・パートナーで車をシェアする方にも便利。乗る人が変わっても、スムーズにワイヤレス接続を使い分けられます。

対応条件

純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車専用対応OS：iOS 10以降／Android 11以降電波法に基づく認証（いわゆる技適）取得済み※社外ナビ・特殊仕様車など一部環境では使用できない場合があります。

ケーブル接続のひと手間を手放して、車内をもっとスマートに。自動接続＆超小型の「GETPAIRR MINI」なら、いつものCarPlay体験をワイヤレスで快適に始められます。そして今だけ、年末限定の特別価格 2,979円 （12/19 00:01～12/29 23:59）。「まずはワイヤレス化を試してみたい」方にこそ、ぴったりのタイミングです。お早めにチェックしてみてください。

ご購入から1年間の製品保証付き！

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいメールサポート：contact@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）