企業グループKTC GROUP（運営：中央出版ホールディングス株式会社、愛知県長久手市、代表取締役：前田哲次）に属するELJソーラーコーポレーション株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役：新井裕治）が、アンカー・ジャパン株式会社（東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡歩）の「Anker Home Partner（認定販売施工店）」に認定されました。2025年12月から提携活動をスタートします。

パートナー提携の背景・目的

ELJソーラーコーポレーションは、太陽光発電、蓄電システムなどの住宅に関するエコ商材を中心に取り扱い、クリーンエネルギーの普及を推進している企業です。「持続可能な社会」の実現を目指し、生涯にわたって豊かな暮らしと住まう人の幸せをサポートしています。このたび、2025年に新たに家庭用蓄電池事業に参入したアンカー・ジャパンの「Anker Home Partner（認定販売施工店）」に認定されました。Anker Solix XJシリーズのソーラーパネル・家庭用蓄電池を取り扱う太陽光発電設備の販売店として、太陽光発電・蓄電池のさらなる普及を目指して、販売活動を行っていきます。自然災害に備えた蓄電、電気代に対する削減効果、蓄電池の店舗販路の確立をアンカー・ジャパンとともに目指します。

「Anker Home Partner」としての今後の活動

2025年12月6日（土）イオンモール広島府中（広島県安芸郡）で行われたELJソーラーコーポレーションによる店頭催事イベントから提携活動がスタート。ELJソーラーコーポレーションのスタッフが、Ankerの蓄電池を認定販売施工店としてご紹介しました。太陽光発電・蓄電池を全国で販売してきた実績を活かし、アンカー・ジャパンの太陽光・蓄電池の取り扱いを拡大していく予定です。

会社概要・問い合わせ先

＜KTC GROUP＞ https://www.ktcgroup.jp/運営会社：中央出版ホールディングス株式会社 代表取締役：前田 哲次 所在地：愛知県長久手市城屋敷801番地URL：https://chuoh-holdings.co.jp/問い合わせ先：press@chuoh-holdings.co.jp

ELJソーラーコーポレーション株式会社 代表取締役：新井 裕治 所在地：愛知県名古屋市名東区姫若町3-2URL：https://www.elj-solar.co.jp/