■番組情報テレビ新広島開局50周年特別番組『村上船長のリアル海上島すごろく』（テレビ新広島制作）【放送日時】2026年1月18日(日)16:05～17:20 全国フジテレビ系列【出演者】村上信五（SUPER EIGHT）、伊藤俊介（オズワルド）、本田望結、関口メンディー、槙野智章

テレビ新広島は開局50周年を記念して、すごろくのマスに見立てた瀬戸内海の島を「村上海賊」の末裔・村上信五が船で巡るバラエティー番組『村上船長のリアル海上島すごろく』を、来年1月18日（日）全国フジテレビ系列28局ネットで放送する。 戦国時代に”日本最大の海賊”とも言われた「村上海賊」。その末裔、SUPER EIGHT・村上信五が船長となり、オズワルド・伊藤俊介、本田望結、関口メンディー、槙野智章の船員たちと、広島県尾道市をスタートしゴールの世界遺産・宮島を目指す旅に出る。行先を決めるのは瀬戸内海28島がマスになった、世界に一つだけの”島すごろく”。マスに書かれたミッションに挑戦しながら旅を進めていく。

村上船長がサイコロをふり旅がスタート。瀬戸内ならではの場所を生かし高級食材を養殖する島や、瀬戸内海を一望できる大パノラマの温泉が楽しめる島、巨大アートが家の壁に描かれた島を訪れ、順調にコマを進めていく。しかし、村上海賊の拠点の一つ、島自体が海城となった能島ではハードなミッションが待ち構えていた。周囲約850mを、天然の要塞と呼ばれる激しい潮流が渦巻く能島へ、手漕ぎの小さな舟で上陸を目指すという難題。体全体を使う立ち漕ぎに、村上は思わず「大変やな、これ」とこぼす。流れの速い波をかきわけ、無事に上陸できるのか。